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«Укрпошта» випустила блок марок з Лесею Українкою

«Укрпошта» випустила блок марок з Лесею Українкою
«Укрпошта» в рамках святкування 150-річного ювілею поетеси Лесі Українки вже вдруге за цей рік Укрпошта випускає філателістичну продукцію.

З 9 липня в обіг вводять поштовий блок з маркою «Леся Українка. 1871-1913», - повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Національний поштовий оператор продовжує експериментувати з новими художніми техніками у філателії. Новий поштовий блок виконаний художницею та ілюстраторкою Поліною Дорошенко. Ця її робота створена в рамках арт-проєкту «Діячі України», в якому молоді художники сучасною графічною мовою передають характери відомих особистостей. У роботі художниця поєднує різні техніки, найчастіше використовує для робіт акрил, ручку, декупаж та італійський олівець", - йдеться на сайті "Укрпошти".

Погашення спеціальними поштовими штемпелями «Перший день» відбувається у Києві та Луцьку.

Тираж поштового блоку 20 тисяч примірників номіналом 27 грн.
«Укрпошта» випустила блок марок з Лесею Українкою

Раніше в день народження поетеси 25 лютого було випущено конверт із зображенням Лесі Українки у стилі поп-арт та створений у блакитно-жовтих кольорах у техніці постеризація. Він нагадує роботи одного із його основоположників – художника українсько-лемківського походження Енді Воргола. На конверті як повідомлення у гаджеті ще викарбувані найвідоміші рядки із віршів поетеси.

Минулого року Укрпошта також випускала поштові марки на честь Лесі Українки: «С. Караффа-Корбут. Лукаш і Мавка» (Л. Українка «Лісова пісня»), «С. Караффа-Корбут. Русалка і Куць» (Л. Українка «Лісова пісня») та спільно зі студією Animagrad (FILM.UA Group) представила громадськості поштовий випуск із героями мультфільму «Мавка. Лісова пісня», створеного за мотивами класичної драми-феєрії Лесі Українки. Раніше у 1994 році з’явилася поштова марка «Леся Українка. 1871-1913», а у 1995 році художній маркований конверт «Леся Українка. 1871-1913».

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Теги: Волинь, Леся Українка, Укрпошта
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