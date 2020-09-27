Медики розповіли про стан батька та 5-річного сина, яких вдарило струмом у селі на Волині





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Подія трапилася 8 липня у другій половини дня, — розповів телефоном завідувач центральної оперативної диспетчерської "швидкої" Станіслав Лінік. Чоловіка та хлопчика уразило струмом, коли батько ремонтував комбайн.



На момент приїзду медиків обоє були при свідомості.



Чоловіка доправили у Горохівську центральну району лікарню.



"Наразі батько перебуває у реанімації, його стан середньої тяжкості, він у свідомості, опіків на тілі немає", — розповіла лікарка Юлія Романюк.



П'ятирічну дитину з ЦРЛ доправили до Луцька. "Стан хлопчика стабільний, він перебуває у реанімаційному відділенні, головне, що після ураження струмом у дитини не порушена робота серця", — каже медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.



Нагадаємо, 5 липня у селі Великий Омеляник Луцького району від удару струму загинув восьмирічний хлопчик. Хлопчика ударив струмом електроприлад, який знаходився у господарській споруді, на подвір'ї. Тіло знайшов брат. Медики швидкої намагалися реанімувати дитину, та не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бужани Луцького району чоловік та його п'ятирічний син отримали удар струмом . Наразі обоє перебувають у реанімаційних відділеннях.Про це Суспільному розповіли лікарі медзакладів, у яких лікуються травмовані.Подія трапилася 8 липня у другій половини дня, — розповів телефоном завідувач центральної оперативної диспетчерської "швидкої". Чоловіка та хлопчика уразило струмом, коли батько ремонтував комбайн.На момент приїзду медиків обоє були при свідомості.Чоловіка доправили у Горохівську центральну району лікарню."Наразі батько перебуває у реанімації, його стан середньої тяжкості, він у свідомості, опіків на тілі немає", — розповіла лікаркаП'ятирічну дитину з ЦРЛ доправили до Луцька. "Стан хлопчика стабільний, він перебуває у реанімаційному відділенні, головне, що після ураження струмом у дитини не порушена робота серця", — каже медичний директор обласної дитячої лікарніНагадаємо, 5 липня у селі Великий Омеляник Луцького району від удару струму загинув восьмирічний хлопчик. Хлопчика ударив струмом електроприлад, який знаходився у господарській споруді, на подвір'ї. Тіло знайшов брат. Медики швидкої намагалися реанімувати дитину, та не вдалося.

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