Медики розповіли про стан батька та 5-річного сина, яких вдарило струмом у селі на Волині
Сьогодні, 15:44
У селі Бужани Луцького району чоловік та його п'ятирічний син отримали удар струмом. Наразі обоє перебувають у реанімаційних відділеннях.
Про це Суспільному розповіли лікарі медзакладів, у яких лікуються травмовані.
Подія трапилася 8 липня у другій половини дня, — розповів телефоном завідувач центральної оперативної диспетчерської "швидкої" Станіслав Лінік. Чоловіка та хлопчика уразило струмом, коли батько ремонтував комбайн.
На момент приїзду медиків обоє були при свідомості.
Чоловіка доправили у Горохівську центральну району лікарню.
"Наразі батько перебуває у реанімації, його стан середньої тяжкості, він у свідомості, опіків на тілі немає", — розповіла лікарка Юлія Романюк.
П'ятирічну дитину з ЦРЛ доправили до Луцька. "Стан хлопчика стабільний, він перебуває у реанімаційному відділенні, головне, що після ураження струмом у дитини не порушена робота серця", — каже медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.
Нагадаємо, 5 липня у селі Великий Омеляник Луцького району від удару струму загинув восьмирічний хлопчик. Хлопчика ударив струмом електроприлад, який знаходився у господарській споруді, на подвір'ї. Тіло знайшов брат. Медики швидкої намагалися реанімувати дитину, та не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповіли лікарі медзакладів, у яких лікуються травмовані.
Подія трапилася 8 липня у другій половини дня, — розповів телефоном завідувач центральної оперативної диспетчерської "швидкої" Станіслав Лінік. Чоловіка та хлопчика уразило струмом, коли батько ремонтував комбайн.
На момент приїзду медиків обоє були при свідомості.
Чоловіка доправили у Горохівську центральну району лікарню.
"Наразі батько перебуває у реанімації, його стан середньої тяжкості, він у свідомості, опіків на тілі немає", — розповіла лікарка Юлія Романюк.
П'ятирічну дитину з ЦРЛ доправили до Луцька. "Стан хлопчика стабільний, він перебуває у реанімаційному відділенні, головне, що після ураження струмом у дитини не порушена робота серця", — каже медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.
Нагадаємо, 5 липня у селі Великий Омеляник Луцького району від удару струму загинув восьмирічний хлопчик. Хлопчика ударив струмом електроприлад, який знаходився у господарській споруді, на подвір'ї. Тіло знайшов брат. Медики швидкої намагалися реанімувати дитину, та не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі заборонили продавати алкоголь військовим
Сьогодні, 16:08
Медики розповіли про стан батька та 5-річного сина, яких вдарило струмом у селі на Волині
Сьогодні, 15:44
На Світязі 10-річна дівчинка на надувному крузі відплила на кілометр від берега і не могла повернутися
Сьогодні, 15:01