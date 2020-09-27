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Медики розповіли про стан батька та 5-річного сина, яких вдарило струмом у селі на Волині

Медики розповіли про стан батька та 5-річного сина, яких вдарило струмом у селі на Волині
У селі Бужани Луцького району чоловік та його п'ятирічний син отримали удар струмом. Наразі обоє перебувають у реанімаційних відділеннях.

Про це Суспільному розповіли лікарі медзакладів, у яких лікуються травмовані.

Подія трапилася 8 липня у другій половини дня, — розповів телефоном завідувач центральної оперативної диспетчерської "швидкої" Станіслав Лінік. Чоловіка та хлопчика уразило струмом, коли батько ремонтував комбайн.

На момент приїзду медиків обоє були при свідомості.

Чоловіка доправили у Горохівську центральну району лікарню.

"Наразі батько перебуває у реанімації, його стан середньої тяжкості, він у свідомості, опіків на тілі немає", — розповіла лікарка Юлія Романюк.

П'ятирічну дитину з ЦРЛ доправили до Луцька. "Стан хлопчика стабільний, він перебуває у реанімаційному відділенні, головне, що після ураження струмом у дитини не порушена робота серця", — каже медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.

Нагадаємо, 5 липня у селі Великий Омеляник Луцького району від удару струму загинув восьмирічний хлопчик. Хлопчика ударив струмом електроприлад, який знаходився у господарській споруді, на подвір'ї. Тіло знайшов брат. Медики швидкої намагалися реанімувати дитину, та не вдалося.

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Теги: удар, струм, стан, реанімація, батько, син
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