Синоптик повідомила, коли від України відступить сильна спека
Сьогодні, 16:19
В Україні цими вихідними, 10-11 липня, спека із температурою повітря +29 +33 градусів поєднуватиметься із сухим повітрям. Проте така погода триматиметься щонайменше тиждень, а її послаблення можливе від 18-19 липня.
Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, опадів в Україні завдяки антициклону не буде, лише завтра, 10 липня, на крайньому заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі. Пізно ввечері 10-го липня та вдень 11-го липня дощі з грозами місцями пройдуть також у південній частині України.
"Послаблення спеки можливе з 18-19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку із західних областей України. Проте на Сході гаряча погода триватиме й далі", - написала синоптик на своїй сторінці у фейсбуці.
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Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, опадів в Україні завдяки антициклону не буде, лише завтра, 10 липня, на крайньому заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі. Пізно ввечері 10-го липня та вдень 11-го липня дощі з грозами місцями пройдуть також у південній частині України.
"Послаблення спеки можливе з 18-19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку із західних областей України. Проте на Сході гаряча погода триватиме й далі", - написала синоптик на своїй сторінці у фейсбуці.
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