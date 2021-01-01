Синоптик повідомила, коли від України відступить сильна спека

В Україні цими вихідними, 10-11 липня, спека із температурою повітря +29 +33 градусів поєднуватиметься із сухим повітрям. Проте така погода триматиметься щонайменше тиждень, а її послаблення можливе від 18-19 липня.Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила синоптикЗа її словами, опадів в Україні завдяки антициклону не буде, лише завтра, 10 липня, на крайньому заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі. Пізно ввечері 10-го липня та вдень 11-го липня дощі з грозами місцями пройдуть також у південній частині України."Послаблення спеки можливе з 18-19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку із західних областей України. Проте на Сході гаряча погода триватиме й далі", - написала синоптик на своїй сторінці у фейсбуці.