На Волині – обшуки у причетних до незаконного зберігання зброї: що знайшли. ФОТО

На Ковельщині поліцейські провели низку обшуків у осіб, причетних до незаконного зберігання зброї. У результаті вилучили мисливські рушниці, набої до них та вибухову речовину – порох.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, зокрема, що у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 (зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, слідчі Ковельського районного управління поліції спільно з співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону провели три санкціоновані обшуки у осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності.У результаті – в 58-річного мешканця села Заприп’ять поліцейські вилучили дві гладкоствольні рушниці без передбачених законом дозволів та набої до них.Окрім того, встановили, що житель села Гута на території домоволодіння зберігав 400 г вибухової речовини та набої до рушниці, а у 59-річного мешканця села Яревище правоохоронці виявили 2 рушниці, 60 набоїв до зброї та 200 г пороху. Усе це вилучили та скерували на необхідні експертизи.Власникам незареєстрованих гладкоствольних рушниць загрожує адміністративна відповідальність, передбачена статтею 190 (Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За зберігання вибухової речовини передбачена кримінальна відповідальність за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.