вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – обшуки у причетних до незаконного зберігання зброї: що знайшли. ФОТО

На Волині – обшуки у причетних до незаконного зберігання зброї: що знайшли. ФОТО
На Ковельщині поліцейські провели низку обшуків у осіб, причетних до незаконного зберігання зброї. У результаті вилучили мисливські рушниці, набої до них та вибухову речовину – порох.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, зокрема, що у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 (зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, слідчі Ковельського районного управління поліції спільно з співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону провели три санкціоновані обшуки у осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності.

У результаті – в 58-річного мешканця села Заприп’ять поліцейські вилучили дві гладкоствольні рушниці без передбачених законом дозволів та набої до них.

На Волині – обшуки у причетних до незаконного зберігання зброї: що знайшли. ФОТО


Окрім того, встановили, що житель села Гута на території домоволодіння зберігав 400 г вибухової речовини та набої до рушниці, а у 59-річного мешканця села Яревище правоохоронці виявили 2 рушниці, 60 набоїв до зброї та 200 г пороху. Усе це вилучили та скерували на необхідні експертизи.

На Волині – обшуки у причетних до незаконного зберігання зброї: що знайшли. ФОТО
На Волині – обшуки у причетних до незаконного зберігання зброї: що знайшли. ФОТО
На Волині – обшуки у причетних до незаконного зберігання зброї: що знайшли. ФОТО


Власникам незареєстрованих гладкоствольних рушниць загрожує адміністративна відповідальність, передбачена статтею 190 (Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За зберігання вибухової речовини передбачена кримінальна відповідальність за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: обшуки, зброя, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода на Волині у суботу, 10 липня
Сьогодні, 20:00
Нібито працівники банку видурили в двох волинянок 40 000 гривень
Сьогодні, 19:40
На Волині – обшуки у причетних до незаконного зберігання зброї: що знайшли. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Дефіцит йоду в організмі: волинянам розповіли, чим це грозить та як уникнути наслідків
Сьогодні, 18:40
Операція «Мак»: у Ковельському районі поліцейські вилучили незаконні посіви
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО
24 червень, 17:15
Вибухівка, наркоторговці і обшуки: як на Волині минув рейд містом Вибухівка, наркоторговці і обшуки: як на Волині минув рейд містом
10 квітень, 2019, 14:59
У Києві ліквідували наркобанду, у складі якої були поліцейські У Києві ліквідували наркобанду, у складі якої були поліцейські
06 вересень, 2016, 23:28
У волинянина вилучили зброю та боєприпаси: йому «світить» до семи років за ґратами У волинянина вилучили зброю та боєприпаси: йому «світить» до семи років за ґратами
02 червень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто коли: оприлюднили погодинну програму цьогорічного «Бандерштату»
Сьогодні, 20:33
 0
Якою буде погода на Волині у суботу, 10 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Нібито працівники банку видурили в двох волинянок 40 000 гривень
Сьогодні, 19:40
 0
На Волині – обшуки у причетних до незаконного зберігання зброї: що знайшли. ФОТО
Сьогодні, 19:15
 0
Дефіцит йоду в організмі: волинянам розповіли, чим це грозить та як уникнути наслідків
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8