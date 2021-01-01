На Камінь-Каширщині – масштабні обшуки: вилучили сотні кубів незаконної деревини. ФОТО

Другу добу тривають масштабні обшуки в двох селах Камінь-Каширського району: у поліції є підстави підозрювати місцевих мешканців в зберіганні лісопродукції, здобутої незаконним шляхом.Про це інформує ГУНП в області.Санкціоновані обшуки розпочали слідчі Камінь-Каширського районного відділу поліції 8 липня. У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 198 КК України провели обшуки на 4 земельних ділянках у с. Троянівка та с. Черськ, де зберігали деревину, очевидно здобуту незаконним шляхом.Поліцейські напередодні встановили, що в окремих лісових масивах мали місце непоодинокі факти вчинення невідомими особами самовільних рубок та крадіжок деревини, яка може зберігатися на лісопильних рамах, що функціонують у ближніх селах. Під час проведених слідчих заходів встановили осіб, які можуть бути причетними до зберігання незаконно здобутої деревини, її транспортування та розпилювання. Усі ці процеси відбувалися без документів, а громадяни, хоч і є зареєстрованими підприємцями, скупляли також незаконно зрізану деревину.Нині вже вилучили понад 210 кубів лісодеревини. Слідчі готують клопотання про накладення арешту на це майно.Зберігання майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 198 ККУ) карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.