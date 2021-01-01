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На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО

На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО
У селі Почапки колишнього Острозького району на Рівненщині родина виростила плантацію лілій.

Сім’я Горбатюків висадили понад сім тисяч цибулин різнокольорових лілій - пише видання ITV.

Квіти висаджували для себе, але якщо хтось просить продати букет – власники не відмовляють. Родина розповідає, що лілія невибаглива та не потребує особливого догляду.

За словами господарів, квіти мають невеликий період цвітіння.

На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО
На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО
На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО
На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО
На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО
На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО

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Теги: лілії, квіти, Рівненщина
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