На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО





Сім’я Горбатюків висадили понад сім тисяч цибулин різнокольорових лілій - пише видання



Квіти висаджували для себе, але якщо хтось просить продати букет – власники не відмовляють. Родина розповідає, що лілія невибаглива та не потребує особливого догляду.



За словами господарів, квіти мають невеликий період цвітіння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Почапки колишнього Острозького району на Рівненщині родина виростила плантацію лілій.Сім’я Горбатюків висадили понад сім тисяч цибулин різнокольорових лілій - пише видання ITV. Квіти висаджували для себе, але якщо хтось просить продати букет – власники не відмовляють. Родина розповідає, що лілія невибаглива та не потребує особливого догляду.За словами господарів, квіти мають невеликий період цвітіння.

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