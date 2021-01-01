Стало відоме ім'я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

Курасов Євгеній Олександрович, заступник командира бойової машини-навідник-оператор механізованого взводу механізованої роти військової частини А4532.



Про це повідомляється на своїй сторінці у



"Причина загибелі – ведення снайперського вогню противником. Поранення були несумісні з життям", йдеться у повідомлені.



Довідка. Курасов Євгеній був родом з Сумської області с.Локня. Вдома 24-річного військовослужбовця чекала дружина з дитиною.





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