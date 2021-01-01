Стало відоме ім'я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі
Сьогодні, 17:45
Поблизу села Піски загинув сержант Курасов Євгеній Олександрович, заступник командира бойової машини-навідник-оператор механізованого взводу механізованої роти військової частини А4532.
Про це повідомляється на своїй сторінці у фейсбуці 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.
"Причина загибелі – ведення снайперського вогню противником. Поранення були несумісні з життям", йдеться у повідомлені.
Довідка. Курасов Євгеній був родом з Сумської області с.Локня. Вдома 24-річного військовослужбовця чекала дружина з дитиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється на своїй сторінці у фейсбуці 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.
"Причина загибелі – ведення снайперського вогню противником. Поранення були несумісні з життям", йдеться у повідомлені.
Довідка. Курасов Євгеній був родом з Сумської області с.Локня. Вдома 24-річного військовослужбовця чекала дружина з дитиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дефіцит йоду в організмі: волинянам розповіли, чим це грозить та як уникнути наслідків
Сьогодні, 18:40
Стало відоме ім'я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі
Сьогодні, 17:45
На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО
Сьогодні, 17:30
На Камінь-Каширщині – масштабні обшуки: вилучили сотні кубів незаконної деревини. ФОТО
Сьогодні, 17:15