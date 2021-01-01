вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало відоме ім'я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

Стало відоме ім'я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі
Поблизу села Піски загинув сержант Курасов Євгеній Олександрович, заступник командира бойової машини-навідник-оператор механізованого взводу механізованої роти військової частини А4532.

Про це повідомляється на своїй сторінці у фейсбуці 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.

"Причина загибелі – ведення снайперського вогню противником. Поранення були несумісні з життям", йдеться у повідомлені.

Довідка. Курасов Євгеній був родом з Сумської області с.Локня. Вдома 24-річного військовослужбовця чекала дружина з дитиною.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ОС, Донбас, солдат, смерть, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дефіцит йоду в організмі: волинянам розповіли, чим це грозить та як уникнути наслідків
Сьогодні, 18:40
Операція «Мак»: у Ковельському районі поліцейські вилучили незаконні посіви
Сьогодні, 18:01
Стало відоме ім'я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі
Сьогодні, 17:45
На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО
Сьогодні, 17:30
На Камінь-Каширщині – масштабні обшуки: вилучили сотні кубів незаконної деревини. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили
Сьогодні, 12:30
Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 13 квітня Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 13 квітня
13 квітень, 14:17
У зоні ООС загинув український військовий, ще двоє – поранені У зоні ООС загинув український військовий, ще двоє – поранені
13 квітень, 11:30
На Донбасі загинув 24-річний військовий На Донбасі загинув 24-річний військовий
16 червень, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – обшуки у причетних до незаконного зберігання зброї: що знайшли. ФОТО
Сьогодні, 19:15
 0
Дефіцит йоду в організмі: волинянам розповіли, чим це грозить та як уникнути наслідків
Сьогодні, 18:40
 0
Операція «Мак»: у Ковельському районі поліцейські вилучили незаконні посіви
Сьогодні, 18:01
 0
Стало відоме ім'я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі
Сьогодні, 17:45
 0
На Рівненщині подружжя виростило плантацію лілій. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8