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Голова волинської громади отримав подяку від Авакова. ФОТО

Голова волинської громади отримав подяку від Авакова. ФОТО
Голова Головненської селищної територіальної громади Микола Демедюк отримав подяку від Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це йдеться на офіційному сайті поліції Волині.

Відзнаку від міністра за підтримку проекту «Поліцейський офіцер громади», високі професійні моральні та людські якості, активну громадянську позицію вручив очільнику громади керівник сектору взаємодії з громадами ГУНП Роман Богдан.

Правоохоронець висловив вдячність голові і депутатському корпусу, а також небайдужим мешканцям за те, що в скрутний для місцевого поліцейського офіцера громади Ігоря Мелюха час усі змогли згуртуватись та допомогти йому. У лютому в нього згорів будинок у селі Згорани. Тоді допомагала вся країна, колеги-поліцейські, керівництво ГУНП, але місцева громада долучилась особливо: голова Микола Васильович підтримував і людськими ресурсами, і залученням коштів, неодноразово звертався до вищих органів влади. І результат – є!
Голова волинської громади отримав подяку від Авакова. ФОТО
Голова волинської громади отримав подяку від Авакова. ФОТО

Сьогодні оселя майже відбудована, і невдовзі Ігор Мелюх житиме тут з родиною.

Про нього як поліцейського офіцера громади і людину мешканці відгукуються тільки якнайкраще. «Достойний, професійний, комунікабельний, завжди допоможе і підкаже», - так говорять люди про свого поліцейського офіцера громади.

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Теги: Волинь, Арсен Аваков, подяка, поліція
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