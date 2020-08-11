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Хто коли: оприлюднили погодинну програму цьогорічного «Бандерштату»

Хто коли: оприлюднили погодинну програму цьогорічного «Бандерштату»
Організатори фестивалю українського духу "Бандерштат" оприлюднили погодинну програму музичних виступів на ювілейному фестивалі.

Програма з'явилася на офіційній сторінці фестивалю.

Програму п‘ятниці (6 серпня) організатори триденного дійства пообіцяли оприлюднили пізніше разом із анонсами та розкладом інших локацій, зокрема, гутірок та літературної сцени.

Нагадаємо, цьогоріч фестиваль українського духу відбудеться 6-8 серпня у селі Рованці у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн.

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Також організатори нагадали, що у продажі є не лише абонементи на усі дні фестивалю, а й одноденні та дводенні квитки:
6 серпня (п‘ятниця) – 300 грн
7 серпня (субота) – 500 грн
8 серпня (неділя) – 500 грн
6-7 серпня (п‘ятниця та субота) – 700 грн
7-8 серпня (субота та неділя) – 850 грн

Абонемент на усі дні (з 6 по 8 серпня) — 1000 грн.

Придбати квитки можна за ПОСИЛАННЯМ.

А з погодинною програмою можна ознайомитися нижче.
Хто коли: оприлюднили погодинну програму цьогорічного «Бандерштату»

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Теги: Бандерштат, Луцьк, Волинь
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