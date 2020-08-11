Хто коли: оприлюднили погодинну програму цьогорічного «Бандерштату»





Програма з'явилася на офіційній сторінці фестивалю.



Програму п‘ятниці (6 серпня) організатори триденного дійства пообіцяли оприлюднили пізніше разом із анонсами та розкладом інших локацій, зокрема, гутірок та літературної сцени.



Нагадаємо, цьогоріч фестиваль українського духу



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Також організатори нагадали, що у продажі є не лише абонементи на усі дні фестивалю, а й одноденні та дводенні квитки:

6 серпня (п‘ятниця) – 300 грн

7 серпня (субота) – 500 грн

8 серпня (неділя) – 500 грн

6-7 серпня (п‘ятниця та субота) – 700 грн

7-8 серпня (субота та неділя) – 850 грн

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Абонемент на усі дні (з 6 по 8 серпня) — 1000 грн.



Придбати квитки можна за



А з погодинною програмою можна ознайомитися нижче.



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