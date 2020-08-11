На «Бандерштат-2021» шукають волонтерів





Про це йдеться на сторінці "Бандерштату".



Подати заявку можна до 23 липня.



"Якщо ти хочеш стати частиною фесту і маєш високий рівень відповідальності – заповнюй анкету. Уважно заповнюй свої дані, щоб ми могли з тобою зв‘язатися", - йдеться у дописі.



Заповнити заявку волонтера можна



Нагадаємо, цьогоріч фестиваль українського духу



Протягом 6-8 серпня для гостей лунатимуть ліричні і енергійні «Бумбокс», рок-романтики «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», засновники українського хіп-хопу «ТНМК», легенда українського року Олександр Положинський, справжній гуцул-метал із Прикарпаття від «KARNA», суміш іскрометної поезії та непохитної суспільної позиції від драйвових «Жадан і Собаки», легендарний та ексцентричний Саша Чемеров, щирі та відверті «Фіолет», чуттєві та ліричні «Один в каное», однолітки незалежної України позитивні «Mad Heads», містичні театралки «Dakh Daughters Band», унікальна суміш стилів від «Flyzzza - Флайzzzа», поп-панки «Серцевий Напад», меланхолійні «MarMur», патріотичний хард-кор від «Широкий лан» та етно ска-панк від «ЦВЯХ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організатори фестивалю "Бандерштат-2021" шукають добровольців, які б хотіли долучитися до організації фесту.Про це йдеться на сторінці "Бандерштату".Подати заявку можна до 23 липня."Якщо ти хочеш стати частиною фесту і маєш високий рівень відповідальності – заповнюй анкету. Уважно заповнюй свої дані, щоб ми могли з тобою зв‘язатися", - йдеться у дописі.Заповнити заявку волонтера можна ТУТ Нагадаємо, цьогоріч фестиваль українського духу пройде 6-8 серпня у селі Рованці. Він відбудеться у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн.Протягом 6-8 серпня для гостей лунатимуть ліричні і енергійні «Бумбокс», рок-романтики «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», засновники українського хіп-хопу «ТНМК», легенда українського року Олександр Положинський, справжній гуцул-метал із Прикарпаття від «KARNA», суміш іскрометної поезії та непохитної суспільної позиції від драйвових «Жадан і Собаки», легендарний та ексцентричний Саша Чемеров, щирі та відверті «Фіолет», чуттєві та ліричні «Один в каное», однолітки незалежної України позитивні «Mad Heads», містичні театралки «Dakh Daughters Band», унікальна суміш стилів від «Flyzzza - Флайzzzа», поп-панки «Серцевий Напад», меланхолійні «MarMur», патріотичний хард-кор від «Широкий лан» та етно ска-панк від «ЦВЯХ».

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