Колишню Луцьку гімназію визнають культурною спадщиною. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Котис.



Нагадаємо,



Позиція власника будівлі

Будівлю Луцької української гімназії, що на вулиці Гаврилюка, 14 нині реконструюють: частину розібрали, іншу розчищають, – розповів Суспільному власник майна Станіслав Шайко. Каже: має право проводити роботи у будівлі.



Колишню Луцьку українську гімназію визнають культурною спадщиною. Що це змінитьСуспільне Волинь

Зі слів Станіслава Шайко, у приміщенні виникли тріщини і був ризик обвалу, тому вирішив розпочати будівельні роботи. Про історичну цінність будинку, каже, знав.



Власник планував звести ще один поверх, але будинок розташований на ділянці з шестиметровим насипом, тому звернувся до спеціалістів, аби дослідили фундамент і визначили, чи витримає будівля таке навантаження.



Архітектор, який розроби проєкт з реконструкції розповів Суспільному, що будівлю планують зберегти в автентичному стані.



"Сучасною частиною будинку хочемо продовжити історичний будинок, щоб укріпити історичний будинок, щоб він далі не сповзав", – каже архітектор Тарас Пахолюк.



Наразі будівельні роботи в будівлі колишньої Луцької української гімназії триває.



Позиція і наміри влади

Зі слів начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександра Котиса, цей об'єкт подали до обласної комісії для внесення у перелік культурної спадщини. Рішення б мали ухвалити ще на початку весни, та Луцькрада звернення відкликала.



Повторно документи направили на розгляд комісії у травні. Але у них Луцькрада не вказала власника будівлі, – розповів Суспільному начальник відділу охорони культурної спадщини Волинської ОДА Віталій Стрільчук.



"Вони нам до 10 серпня мають подати цю інформацію і ми проведемо засідання консультаційної ради, проєкт розпорядження голови ОДА вже підготовлений, лишилися формальності", – каже начальник обласного відділу охорони культурної спадщини.



Віталій Стрільчук пояснює: якщо будівлю визнають об'єктом культурної спадщини, то будь-які роботи (земельні, меліоративні, будівельні), власник має погоджувати з Міністерством культури та інформаційної політики. За заподіяння шкоди культурній спадщині передбачений штраф.



Довідково: українська гімназія у Луцьку існувала до появи тут більшовиків і була осередком виховування українського націоналізму – розповів історик-краєзнавець Анатолій Кравець. Гімназія існувала з 1931-го року по 1939 року, тоді ж у ній викладав і Модест Левицький. Заклад був культурним, освітнім центром для міста ще за часів Польщі. Спершу в гімназії навчалися лише хлопчики. Згодом навчатися дозволили і дівчатам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівлю Луцької української гімназії, в якій свого часу викладав український письменник, культурний діяч Модест Левицький, цього року планують внести до об'єктів культурної спадщини.Про це розповів Суспільном у начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської радиНагадаємо, нещодавно у Луцьку старовинну будівлю почали зносити . Йдеться про колишню Луцьку українську гімназію, яка функціонувала в місті у 1931-1939 роках. Історики пригадують, що у ті часи тут навіть викладав Модест Левицький.Будівлю Луцької української гімназії, що на вулиці Гаврилюка, 14 нині реконструюють: частину розібрали, іншу розчищають, – розповів Суспільному власник майна Станіслав Шайко. Каже: має право проводити роботи у будівлі.Колишню Луцьку українську гімназію визнають культурною спадщиною. Що це змінитьСуспільне ВолиньЗі слів Станіслава Шайко, у приміщенні виникли тріщини і був ризик обвалу, тому вирішив розпочати будівельні роботи. Про історичну цінність будинку, каже, знав.Власник планував звести ще один поверх, але будинок розташований на ділянці з шестиметровим насипом, тому звернувся до спеціалістів, аби дослідили фундамент і визначили, чи витримає будівля таке навантаження.Архітектор, який розроби проєкт з реконструкції розповів Суспільному, що будівлю планують зберегти в автентичному стані."Сучасною частиною будинку хочемо продовжити історичний будинок, щоб укріпити історичний будинок, щоб він далі не сповзав", – каже архітектор Тарас Пахолюк.Наразі будівельні роботи в будівлі колишньої Луцької української гімназії триває.Зі слів начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександра Котиса, цей об'єкт подали до обласної комісії для внесення у перелік культурної спадщини. Рішення б мали ухвалити ще на початку весни, та Луцькрада звернення відкликала.Повторно документи направили на розгляд комісії у травні. Але у них Луцькрада не вказала власника будівлі, – розповів Суспільному начальник відділу охорони культурної спадщини Волинської ОДА Віталій Стрільчук."Вони нам до 10 серпня мають подати цю інформацію і ми проведемо засідання консультаційної ради, проєкт розпорядження голови ОДА вже підготовлений, лишилися формальності", – каже начальник обласного відділу охорони культурної спадщини.пояснює: якщо будівлю визнають об'єктом культурної спадщини, то будь-які роботи (земельні, меліоративні, будівельні), власник має погоджувати з Міністерством культури та інформаційної політики. За заподіяння шкоди культурній спадщині передбачений штраф.українська гімназія у Луцьку існувала до появи тут більшовиків і була осередком виховування українського націоналізму – розповів історик-краєзнавець Анатолій Кравець. Гімназія існувала з 1931-го року по 1939 року, тоді ж у ній викладав і Модест Левицький. Заклад був культурним, освітнім центром для міста ще за часів Польщі. Спершу в гімназії навчалися лише хлопчики. Згодом навчатися дозволили і дівчатам.

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