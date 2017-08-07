Колишню Луцьку гімназію визнають культурною спадщиною. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
Будівлю Луцької української гімназії, в якій свого часу викладав український письменник, культурний діяч Модест Левицький, цього року планують внести до об'єктів культурної спадщини.
Про це розповів Суспільному начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
Нагадаємо, нещодавно у Луцьку старовинну будівлю почали зносити. Йдеться про колишню Луцьку українську гімназію, яка функціонувала в місті у 1931-1939 роках. Історики пригадують, що у ті часи тут навіть викладав Модест Левицький.
Позиція власника будівлі
Будівлю Луцької української гімназії, що на вулиці Гаврилюка, 14 нині реконструюють: частину розібрали, іншу розчищають, – розповів Суспільному власник майна Станіслав Шайко. Каже: має право проводити роботи у будівлі.
Колишню Луцьку українську гімназію визнають культурною спадщиною. Що це змінитьСуспільне Волинь
Зі слів Станіслава Шайко, у приміщенні виникли тріщини і був ризик обвалу, тому вирішив розпочати будівельні роботи. Про історичну цінність будинку, каже, знав.
Власник планував звести ще один поверх, але будинок розташований на ділянці з шестиметровим насипом, тому звернувся до спеціалістів, аби дослідили фундамент і визначили, чи витримає будівля таке навантаження.
Архітектор, який розроби проєкт з реконструкції розповів Суспільному, що будівлю планують зберегти в автентичному стані.
"Сучасною частиною будинку хочемо продовжити історичний будинок, щоб укріпити історичний будинок, щоб він далі не сповзав", – каже архітектор Тарас Пахолюк.
Наразі будівельні роботи в будівлі колишньої Луцької української гімназії триває.
Позиція і наміри влади
Зі слів начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександра Котиса, цей об'єкт подали до обласної комісії для внесення у перелік культурної спадщини. Рішення б мали ухвалити ще на початку весни, та Луцькрада звернення відкликала.
Повторно документи направили на розгляд комісії у травні. Але у них Луцькрада не вказала власника будівлі, – розповів Суспільному начальник відділу охорони культурної спадщини Волинської ОДА Віталій Стрільчук.
"Вони нам до 10 серпня мають подати цю інформацію і ми проведемо засідання консультаційної ради, проєкт розпорядження голови ОДА вже підготовлений, лишилися формальності", – каже начальник обласного відділу охорони культурної спадщини.
Віталій Стрільчук пояснює: якщо будівлю визнають об'єктом культурної спадщини, то будь-які роботи (земельні, меліоративні, будівельні), власник має погоджувати з Міністерством культури та інформаційної політики. За заподіяння шкоди культурній спадщині передбачений штраф.
Довідково: українська гімназія у Луцьку існувала до появи тут більшовиків і була осередком виховування українського націоналізму – розповів історик-краєзнавець Анатолій Кравець. Гімназія існувала з 1931-го року по 1939 року, тоді ж у ній викладав і Модест Левицький. Заклад був культурним, освітнім центром для міста ще за часів Польщі. Спершу в гімназії навчалися лише хлопчики. Згодом навчатися дозволили і дівчатам.
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Про це розповів Суспільному начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
Нагадаємо, нещодавно у Луцьку старовинну будівлю почали зносити. Йдеться про колишню Луцьку українську гімназію, яка функціонувала в місті у 1931-1939 роках. Історики пригадують, що у ті часи тут навіть викладав Модест Левицький.
Позиція власника будівлі
Будівлю Луцької української гімназії, що на вулиці Гаврилюка, 14 нині реконструюють: частину розібрали, іншу розчищають, – розповів Суспільному власник майна Станіслав Шайко. Каже: має право проводити роботи у будівлі.
Колишню Луцьку українську гімназію визнають культурною спадщиною. Що це змінитьСуспільне Волинь
Зі слів Станіслава Шайко, у приміщенні виникли тріщини і був ризик обвалу, тому вирішив розпочати будівельні роботи. Про історичну цінність будинку, каже, знав.
Власник планував звести ще один поверх, але будинок розташований на ділянці з шестиметровим насипом, тому звернувся до спеціалістів, аби дослідили фундамент і визначили, чи витримає будівля таке навантаження.
Архітектор, який розроби проєкт з реконструкції розповів Суспільному, що будівлю планують зберегти в автентичному стані.
"Сучасною частиною будинку хочемо продовжити історичний будинок, щоб укріпити історичний будинок, щоб він далі не сповзав", – каже архітектор Тарас Пахолюк.
Наразі будівельні роботи в будівлі колишньої Луцької української гімназії триває.
Позиція і наміри влади
Зі слів начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександра Котиса, цей об'єкт подали до обласної комісії для внесення у перелік культурної спадщини. Рішення б мали ухвалити ще на початку весни, та Луцькрада звернення відкликала.
Повторно документи направили на розгляд комісії у травні. Але у них Луцькрада не вказала власника будівлі, – розповів Суспільному начальник відділу охорони культурної спадщини Волинської ОДА Віталій Стрільчук.
"Вони нам до 10 серпня мають подати цю інформацію і ми проведемо засідання консультаційної ради, проєкт розпорядження голови ОДА вже підготовлений, лишилися формальності", – каже начальник обласного відділу охорони культурної спадщини.
Віталій Стрільчук пояснює: якщо будівлю визнають об'єктом культурної спадщини, то будь-які роботи (земельні, меліоративні, будівельні), власник має погоджувати з Міністерством культури та інформаційної політики. За заподіяння шкоди культурній спадщині передбачений штраф.
Довідково: українська гімназія у Луцьку існувала до появи тут більшовиків і була осередком виховування українського націоналізму – розповів історик-краєзнавець Анатолій Кравець. Гімназія існувала з 1931-го року по 1939 року, тоді ж у ній викладав і Модест Левицький. Заклад був культурним, освітнім центром для міста ще за часів Польщі. Спершу в гімназії навчалися лише хлопчики. Згодом навчатися дозволили і дівчатам.
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