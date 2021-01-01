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На Волині працівники міськради спіймали на гарячому нелегальних видобувачів піску. ВІДЕО

На Волині працівники міськради спіймали на гарячому нелегальних видобувачів піску. ВІДЕО
У Ковелі працівники міської ради спіймали на гарячому у нелегальному кар'єрі видобувачів піску.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Ковельський міський голова Ігор Чайка.

За словами очільника Ковеля, 9 липня отримали сигнал про несанкціонований видобуток піску в районі урочища П‘ятихатки, відтак заступник міського голови Віктор Жигаревич, головний спеціаліст відділу цивільного захисту і екології Оксана Козакевич та головний спеціаліст відділу управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Олександр Кіндер виїхали на локацію, щоб перевірити цю інформацію.

На території урочища, між ґрунтовою дорогою, яка проходить уздовж залізничних колій в напрямку села Заболоття і власне залізничною колією представники міськради виявили екскаватор, яким невідомі особи видобували пісок, а також дві вантажівки ЗІЛ, на які екскаватор цей пісок завантажував.

Працівники виконкому службовим автомобілем спробували заблокувати виїзд техніки з несанкціонованого кар‘єру, але водії вантажівок втекли іншою стороною через чагарники.

Екскаватору втекти не вдалося. Працівники міськради викликали поліцію та слідчо-оперативну групу, які склали всі відповідні протоколи, екскаватор вилучили на штрафмайданчик.

"Моїм колегам кажу, що вони - молодці! Дякую за роботу!" - підсумував міський голова Ігор Чайка.


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Теги: Ковель, поліція
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