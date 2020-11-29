У місті на Волині втопився чоловік. ФОТО
Сьогодні, 23:25
У Володимирі-Волинському в річці втопився місцевий житель.
Про це повідомляє БУГ.
Трагедія сталася близько 20:30, 9-го липня, неподалік мосту з Володимира до Заріччя через парк Слов’янський.
Рятувальники 7-ї ДПРЧ м. Володимир за допомогою спецобладнання витягли тіло потопельника з водойми.
Загиблим виявився житель Володимира.
Наразі обставини події з’ясовуються працівниками Нацполіції.
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Про це повідомляє БУГ.
Трагедія сталася близько 20:30, 9-го липня, неподалік мосту з Володимира до Заріччя через парк Слов’янський.
Рятувальники 7-ї ДПРЧ м. Володимир за допомогою спецобладнання витягли тіло потопельника з водойми.
Загиблим виявився житель Володимира.
Наразі обставини події з’ясовуються працівниками Нацполіції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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