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У місті на Волині втопився чоловік. ФОТО

У місті на Волині втопився чоловік. ФОТО
У Володимирі-Волинському в річці втопився місцевий житель.

Про це повідомляє БУГ.

Трагедія сталася близько 20:30, 9-го липня, неподалік мосту з Володимира до Заріччя через парк Слов’янський.

Рятувальники 7-ї ДПРЧ м. Володимир за допомогою спецобладнання витягли тіло потопельника з водойми.

Загиблим виявився житель Володимира.

Наразі обставини події з’ясовуються працівниками Нацполіції.

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Теги: смерть, Волинь, Володимир-Волинський
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