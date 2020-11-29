У місті на Волині втопився чоловік. ФОТО





Про це повідомляє



Трагедія сталася близько 20:30, 9-го липня, неподалік мосту з Володимира до Заріччя через парк Слов’янський.



Рятувальники 7-ї ДПРЧ м. Володимир за допомогою спецобладнання витягли тіло потопельника з водойми.



Загиблим виявився житель Володимира.



Наразі обставини події з’ясовуються працівниками Нацполіції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в річці втопився місцевий житель.Про це повідомляє БУГ Трагедія сталася близько 20:30, 9-го липня, неподалік мосту з Володимира до Заріччя через парк Слов’янський.Рятувальники 7-ї ДПРЧ м. Володимир за допомогою спецобладнання витягли тіло потопельника з водойми.Загиблим виявився житель Володимира.Наразі обставини події з’ясовуються працівниками Нацполіції.

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