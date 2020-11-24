Встановили поріг тестів з права для вступу в магістратуру





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Поріг «склав/не склав» за виконання завдань з блоку тесту загальних навчальних правничих компетентностей («ТЗНПК») становить 10 правильних відповідей (тестових балів).



Поріг «склав/не склав» за виконання завдань блоку «Право» становить 35 правильних відповідей (тестових балів).



Відповідне рішення ухвалено фаховими комісіями єдиного фахового вступного випробування для вступу в магістратуру в 2021 році.



Окрім того, фахова комісія з блоку «Право» розглянула 63 звернення учасників тестування та додатково дискваліфікувала ще три питання цьогорічного вступного випробування – №№ 45, 53 та 95. За рішенням комісії, усім учасникам ці питання будуть зараховані як правильні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для вступників на магістратуру визначили порогові бали для блоків тестів ЗНО з права.Про це повідомляє Освітаua Поріг «склав/не склав» за виконання завдань з блоку тесту загальних навчальних правничих компетентностей («ТЗНПК») становить 10 правильних відповідей (тестових балів).Поріг «склав/не склав» за виконання завдань блоку «Право» становить 35 правильних відповідей (тестових балів).Відповідне рішення ухвалено фаховими комісіями єдиного фахового вступного випробування для вступу в магістратуру в 2021 році.Окрім того, фахова комісія з блоку «Право» розглянула 63 звернення учасників тестування та додатково дискваліфікувала ще три питання цьогорічного вступного випробування – №№ 45, 53 та 95. За рішенням комісії, усім учасникам ці питання будуть зараховані як правильні.БІЛЬШЕ ПРО ВСТУП В МАГІСТРАТУРУ

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