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Встановили поріг тестів з права для вступу в магістратуру

Встановили поріг тестів з права для вступу в магістратуру
Для вступників на магістратуру визначили порогові бали для блоків тестів ЗНО з права.

Про це повідомляє Освітаua.

Поріг «склав/не склав» за виконання завдань з блоку тесту загальних навчальних правничих компетентностей («ТЗНПК») становить 10 правильних відповідей (тестових балів).

Поріг «склав/не склав» за виконання завдань блоку «Право» становить 35 правильних відповідей (тестових балів).

Відповідне рішення ухвалено фаховими комісіями єдиного фахового вступного випробування для вступу в магістратуру в 2021 році.

Окрім того, фахова комісія з блоку «Право» розглянула 63 звернення учасників тестування та додатково дискваліфікувала ще три питання цьогорічного вступного випробування – №№ 45, 53 та 95. За рішенням комісії, усім учасникам ці питання будуть зараховані як правильні.

БІЛЬШЕ ПРО ВСТУП В МАГІСТРАТУРУ

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Теги: ЗНО, Україна, вступ
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