В Україні вводять в обіг нову монету. ФОТО

22 липня 2021 року Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету “Маяки України”.Про це повідомляє "Діло", посилаючись на сайті НБУ.Пам’ятна монета “Маяки України”, номіналом 5 гривень присвячена засобам навігаційного обладнання – маякам. В Україні, яка розташована на перетині торгових шляхів Східної Європи і Середземноморського басейну та має понад 2 500 км морського узбережжя, налічуються десятки маяків, кожен із яких має власне ім’я, історію та форму. Маяки не лише виконують функцію забезпечення судноплавства, а також є надбанням національної культурної спадщини України.Монету виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – 35 000 штук. Гурт монети – рифлений.На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, написи: Україна (під гербом), 2021 (праворуч від герба); у центрі – композиція: на тлі стилізованих хвиль – фрагмент карти України, на береговій лінії якої крапками позначені маяки; номінал монети – 5/гривень (унизу на дзеркальному тлі); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч від карти).На реверсі монети розміщено: у центрі на тлі лімба компаса – зображення рози вітрів, що символізує правильний вибір шляху та щасливе його завершення, навколо якої на тлі стилізованих хвиль зображено маяки та їхні назви: Станіслав-/Аджиголський задній (угорі ліворуч), Зміїний (ліворуч), Євпаторійський (унизу ліворуч), Меганомський (унизу), Іллінський (унизу праворуч), Бирючий (праворуч); угорі – чайки та напис маяки/України.