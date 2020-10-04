вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Цивільні професії йому нецікаві: у свої 22 роки воїн – командир підрозділу волинської бригади

Цивільні професії йому нецікаві: у свої 22 роки воїн – командир підрозділу волинської бригади
Дмитро, усміхаючись, пригадує, що в школі був ще тим зірвиголовою та й вчився абияк. Аж допоки за його виховання не взявся дід, в минулому – військовий. За його наполяганням Дмитро пішов вчитися у військовий ліцей. І вже, закінчуючи навчання там, розумів, що цивільні професії йому не цікаві. А отже, долю свою він обрав.

Про це інформує 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого у фейсбуці.

- Після ліцею було навчання в Національній академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, яке закінчив у 2019 році. Коли вступав туди, війна вже тривала, при чому, в гарячій її фазі. Але це не похитнуло моєї впевненості щодо обраної професійної долі, долі військового, який захищатиме Батьківщину. І до сьогодні, прослуживши 2 роки у бойовій бригаді, жодного разу не пошкодував про обраний мною шлях, - впевнено каже молодий офіцер.

Нині у 22-річного Дмитра, командира одного з підрозділів Князівської бригади, за плечима 2 ротації в районі проведення операції Об’єднаних Сил, зокрема, й на одному з найгарячіших фронтових напрямків на Луганщині. Й завдяки згуртованому, витривалому особовому складу та здобутому Дмитром командирському та бойовому досвіду, його підрозділ неодноразово давав ворогу гідну відсіч.

- Основне моє завдання, як командира - зберегти життя та здоров’я особового складу. А ще, звісно ж, знайти з ним порозуміння не лише з позиції «командир – підлеглий», а й суто по-людськи. І думаю, поки що мені це вдавалося, навіть попри те, що чимало моїх бійців за віком годяться мені в батьки, - усміхається Дмитро. - Головне, що всі ми знаємо, для чого ми тут, знаємо, за що воюємо, і що прагнемо вибороти, - мирне щасливе майбутнє для України. А це знання і впевненість у своїх силах – запорука нашої Перемоги!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: військові, 14 бригада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цивільні професії йому нецікаві: у свої 22 роки воїн – командир підрозділу волинської бригади
Сьогодні, 17:40
У Польщі та Чехії підвищили зарплати українським заробітчанам: вакансій стало більше
Сьогодні, 16:29
На Волині прооперували чоловіка, який розірвав ахіллове сухожилля. ФОТО 18+
Сьогодні, 15:27
Скандал в одеській маршрутці: «голі» закохані переплутали транспорт з пляжем
Сьогодні, 14:40
У Луцьку візьмуться за промоцію річок
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
Тризуб у вусі – символ моїх переконань і віри в перемогу, – воїн волинської бригади Тризуб у вусі – символ моїх переконань і віри в перемогу, – воїн волинської бригади
11 травень, 14:18
Я щасливиця, бо поряд найдорожча людина, – військова, що разом із чоловіком служить у волинській бригаді Я щасливиця, бо поряд найдорожча людина, – військова, що разом із чоловіком служить у волинській бригаді
14 квітень, 09:59
Військові волинської бригади розгорнули їдальню, де годують постраждалих від пожежі на Сході. ФОТО Військові волинської бригади розгорнули їдальню, де годують постраждалих від пожежі на Сході. ФОТО
04 жовтень, 2020, 14:22
Військові з волинської бригади допомагають лікувати мешканців Донбасу. ФОТО Військові з волинської бригади допомагають лікувати мешканців Донбасу. ФОТО
04 жовтень, 2018, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цивільні професії йому нецікаві: у свої 22 роки воїн – командир підрозділу волинської бригади
Сьогодні, 17:40
 0
У Польщі та Чехії підвищили зарплати українським заробітчанам: вакансій стало більше
Сьогодні, 16:29
 0
На Волині прооперували чоловіка, який розірвав ахіллове сухожилля. ФОТО 18+
Сьогодні, 15:27
 0
Скандал в одеській маршрутці: «голі» закохані переплутали транспорт з пляжем
Сьогодні, 14:40
 0
У Луцьку візьмуться за промоцію річок
Сьогодні, 13:24
 0
Медіа
відео
1/8