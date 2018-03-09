Оштрафували заступника директора «Луцьктепла», який в’їхав у припарковане авто

Богдана Карачевського за ДТП з припаркованим автомобілем та втечу місця аварії. У суді посадовець визнав свою вину та розкаявся у скоєному.



Таку постанову Луцький міськрайонний суд виніс 2-го липня, пише



З матеріалів справи стало відомо, що заступник директора комунального підприємства «Луцьктепло» Богдан Карачевський скоїв ДТП 21-го травня близько 16:20 години у Луцьку на просп. Президента Грушевського, 30. Він на автомобілі «Volkswagen Tiguan» не дотримався безпечного бокового інтервалу та в’їхав у машину «Volkswagen T5», яка була припаркована поруч. Після цього він покинув місце аварії до приїзду поліції. Унаслідок зіткнення обидві машини отримали механічні пошкодження.



Під час судового засідання Богдан Карачевський визнав свою провину та розкаявся у скоєному. Суддя Владислав Черняк врахував щире каяття порушника. Він визнав посадовця винним у вчиненні аварії та призначив йому штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850 грн. Також він має сплатити 454 грн судового збору у дохід держави. На цю постанову ще може бути подана апеляція.

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