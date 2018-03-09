вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оштрафували заступника директора «Луцьктепла», який в’їхав у припарковане авто

Оштрафували заступника директора «Луцьктепла», який в’їхав у припарковане авто
Суд оштрафував на 850 грн заступника директора ДКП «Луцьктепло» Богдана Карачевського за ДТП з припаркованим автомобілем та втечу місця аварії. У суді посадовець визнав свою вину та розкаявся у скоєному.

Таку постанову Луцький міськрайонний суд виніс 2-го липня, пише Сила правди.

З матеріалів справи стало відомо, що заступник директора комунального підприємства «Луцьктепло» Богдан Карачевський скоїв ДТП 21-го травня близько 16:20 години у Луцьку на просп. Президента Грушевського, 30. Він на автомобілі «Volkswagen Tiguan» не дотримався безпечного бокового інтервалу та в’їхав у машину «Volkswagen T5», яка була припаркована поруч. Після цього він покинув місце аварії до приїзду поліції. Унаслідок зіткнення обидві машини отримали механічні пошкодження.

Під час судового засідання Богдан Карачевський визнав свою провину та розкаявся у скоєному. Суддя Владислав Черняк врахував щире каяття порушника. Він визнав посадовця винним у вчиненні аварії та призначив йому штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850 грн. Також він має сплатити 454 грн судового збору у дохід держави. На цю постанову ще може бути подана апеляція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьктепло, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оштрафували заступника директора «Луцьктепла», який в’їхав у припарковане авто
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода на Волині у неділю, 11 липня
Сьогодні, 20:00
Немає грошей на зарплати: скорочують працівників волинської інфекційної лікарні
Сьогодні, 19:27
Виростила 5 дітей, має 11 онуків та 19 правнуків: волинянка відгуляла столітній ювілей
Сьогодні, 18:21
Цивільні професії йому нецікаві: у свої 22 роки воїн – командир підрозділу волинської бригади
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Відтепер «Луцьктепло» оформлятиме протоколи про адмінпорушення Відтепер «Луцьктепло» оформлятиме протоколи про адмінпорушення
09 березень, 2018, 11:01
Як «Луцьктепло» «вибиває» борги Як «Луцьктепло» «вибиває» борги
07 липень, 10:26
Волинянина оштрафували за фальшиві водійські права, куплені в інтернеті Волинянина оштрафували за фальшиві водійські права, куплені в інтернеті
02 липень, 20:41
У Луцьку біля Північного ринку патрульні оштрафували водія, який не пропустив пішохода на переході. ВІДЕО У Луцьку біля Північного ринку патрульні оштрафували водія, який не пропустив пішохода на переході. ВІДЕО
01 липень, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оштрафували заступника директора «Луцьктепла», який в’їхав у припарковане авто
Сьогодні, 20:35
 0
Якою буде погода на Волині у неділю, 11 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Немає грошей на зарплати: скорочують працівників волинської інфекційної лікарні
Сьогодні, 19:27
 0
Виростила 5 дітей, має 11 онуків та 19 правнуків: волинянка відгуляла столітній ювілей
Сьогодні, 18:21
 0
Цивільні професії йому нецікаві: у свої 22 роки воїн – командир підрозділу волинської бригади
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8