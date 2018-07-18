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І в Польщу їхати не треба: скільки платять за збір ягід на Волині. ВІДЕО

І в Польщу їхати не треба: скільки платять за збір ягід на Волині. ВІДЕО
Ягідний сезон у розпалі. Нині на волинських угіддях саме дозрівають ягоди, якими вже незабаром торгуватимуть на ринках. Поки ж волиняни ще не витрачають на них, а навпаки – заробляють.

Не у Польщу на полуницю – їздять на смородину, порічки та малину з волинських плантацій, інформує 12 канал.

Полуниця, смородина, порічка, малина, лохина – усе це вирощують на гектарах ягідної плантації у селі Борохів. Саме зараз збирають чорну смородину.

Люди, які тут працюють, кажуть: і до Польщі не треба. Тут і заробити можна, і ягід за значною нижчою ціною, як на базарі, купити. У жінки – двійко малих дітей. Але у сезон з дня у день трудиться на ягідних полях.

“Друге літо працюю. Спочатку на полуниці, зараз на смородині, тоді на малині. Ми задоволені, нам все подобається. В мене двоє діток, я не можу поїхати в Польщу на заробітки. А так вони кожен день мене бачать – я вертаюсь додому на вечір, коли в обід. Ми тут задоволені і роботою, і зарплатою”, – каже пані Галина.

Роботу, розповідають жінки, розпочинають о 5-й ранку. Завершують близько полудня. Зізнаються – важкувато, але такий сезонний підробіток може бути економічно вигіднішим, аніж постійна робота.

Представниця ягідного господарства розповідає: заробити можна, якщо добре вродило, а вчасно зібрати врожай не завадить погода. Цьогоріч усе склалося. Тому зароблять і люди, і господарство.

“За смородину ми будемо платити орієнтовно 15 гривень кілограм. Порічка збирається трохи швидше, тому що вона на гронах, китицями збирається – то 10 грн кілограм”, – каже відповідальна за збір Олена Климчук.

За пів дня на зборі ягід людям вдається заробити до пів тисячі гривень. У господарстві запевняють: їхній заробіток майже дорівнює тому, що заплатять найманим працівникам.

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Теги: ягоди, збір
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