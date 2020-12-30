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У Луцьку візьмуться за промоцію річок

У Луцьку візьмуться за промоцію річок
У Луцьку в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна популяризуватимуть природну спадщину.

Про це у розповіла начальниця Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міськради Вікторія Гомонець, пише "ВолиньUA".

Зокрема програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна передбачає реалізацію проєкту з промоції річок, які протікають територією Луцька.

"З допомогою цього проєкту ми хочемо підвищити туристичну привабливість міста через популяризацію природної спадщини. На березі Стиру в районі Центрального парку облаштуємо інформаційний причал. Там буде інформація про річку. Також в місті облікують природні пам'ятки. Проєкт здійснюється разом з містом Жешув", - зазначила чиновниця.

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Теги: річки, промоція
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