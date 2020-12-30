У Луцьку візьмуться за промоцію річок
Сьогодні, 13:24
У Луцьку в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна популяризуватимуть природну спадщину.
Про це у розповіла начальниця Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міськради Вікторія Гомонець, пише "ВолиньUA".
Зокрема програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна передбачає реалізацію проєкту з промоції річок, які протікають територією Луцька.
"З допомогою цього проєкту ми хочемо підвищити туристичну привабливість міста через популяризацію природної спадщини. На березі Стиру в районі Центрального парку облаштуємо інформаційний причал. Там буде інформація про річку. Також в місті облікують природні пам'ятки. Проєкт здійснюється разом з містом Жешув", - зазначила чиновниця.
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Про це у розповіла начальниця Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міськради Вікторія Гомонець, пише "ВолиньUA".
Зокрема програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна передбачає реалізацію проєкту з промоції річок, які протікають територією Луцька.
"З допомогою цього проєкту ми хочемо підвищити туристичну привабливість міста через популяризацію природної спадщини. На березі Стиру в районі Центрального парку облаштуємо інформаційний причал. Там буде інформація про річку. Також в місті облікують природні пам'ятки. Проєкт здійснюється разом з містом Жешув", - зазначила чиновниця.
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