У Луцьку візьмуться за промоцію річок





Про це у розповіла начальниця Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міськради Вікторія Гомонець, пише



Зокрема програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна передбачає реалізацію проєкту з промоції річок, які протікають територією Луцька.



"З допомогою цього проєкту ми хочемо підвищити туристичну привабливість міста через популяризацію природної спадщини. На березі Стиру в районі Центрального парку облаштуємо інформаційний причал. Там буде інформація про річку. Також в місті облікують природні пам'ятки. Проєкт здійснюється разом з містом Жешув", - зазначила чиновниця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна популяризуватимуть природну спадщину.Про це у розповіла начальниця Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міськради, пише "ВолиньUA" Зокрема програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна передбачає реалізацію проєкту з промоції річок, які протікають територією Луцька."З допомогою цього проєкту ми хочемо підвищити туристичну привабливість міста через популяризацію природної спадщини. На березі Стиру в районі Центрального парку облаштуємо інформаційний причал. Там буде інформація про річку. Також в місті облікують природні пам'ятки. Проєкт здійснюється разом з містом Жешув", - зазначила чиновниця.

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