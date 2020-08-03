На Волині прооперували чоловіка, який розірвав ахіллове сухожилля. ФОТО 18+

На Волині прооперували 60-річного чоловіка з розривом ахіллового сухожилля.Про це інформує Нововолинська центральна міська лікарня.Ахіллове або п’яткове сухожилля є одним з найбільших сухожиль людини. Воно утворюється в результаті злиття черевець литкового м’яза і камбаловидного м’язу, які з’єднуються в єдине сухожилля. Це сухожилля прикріплюється до бугора п’яткової кістки і досить просто прощупується через підшкірно-жирову клітковину.Після отриманих результатів додаткових обстежень, провели оперативне лікування.В операційній працювали:завідувач травматологічним відділенням, лікар-травматолог Брус Роман Богданович.лікар-ортопед-травматолог - Родзь Тарас Яремович.Анестезіологічне забезпечення:лікар-анестезіолог - Максимів Олексій Йосипович.Сестра медична операційна - Магдюк Людмила Анатоліївна.Стан пацієнта стабільний, близький до задовільного.