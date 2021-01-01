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Бігали газонами та пошкодили клумбу: камери «засікли» молодь, що зухвало себе поводила у луцькому парку

Бігали газонами та пошкодили клумбу: камери «засікли» молодь, що зухвало себе поводила у луцькому парку
У Луцьку камери відеоспостереження зафільмували молодь, що зухвало себе поводила в центральному парку міста.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Вчора о 16:56 на камерах відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк, помітили молодих людей, які у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки пошкодили клумбу.

"Молодик очевидно вирішив похизуватися перед дівчатами та виліз на декоративну конструкцію велосипеда, в якому висаджені квіти, внаслідок чого квіти були перевернуті та пошкоджені. Молодь досить зухвало себе поводила, бігали по газонах на центральній алеї та фільмували усе на телефон.

Прикро дивитися на таке зневажливе ставлення до праці інших, адже щодня територію парку прибирають та доглядають, аби приємно було пройтися алеями чи посидіти на лавочці, адже це улюблене місце відпочинку мешканців та гостей міста". - йдеться в повідомленні.

Тож просять допомогти впізнати молодика та двох дівчат на відео.

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Теги: парк, молодь
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Коментарі 1
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А, так я його маму єбав.
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