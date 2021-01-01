вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У морі втопився школяр з Луцька

У морі втопився школяр з Луцька
В Одеській області втопився юнак з Луцька.

Про це 12 каналу стало відомо з власник джерел.

Відомо, що хлопець цьогоріч закінчив 7 клас. Разом із родиною поїхав відпочивати в Одеську область. Та поїздка виявилася фатальною – школяр втопився, плаваючи з братом.

За словами очевидців, хлопці купалися недалеко від берега, поруч були люди, однак врятувати потопельника не вдалося.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: море, школяр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У морі втопився школяр з Луцька
Сьогодні, 11:37
10 липня: яке свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:30
Обстріли бойовиків не припиняються: один воїн загинув, троє отримали поранення
Сьогодні, 10:35
На Волині за добу виявили лише 3 нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:05
Бігали газонами та пошкодили клумбу: камери «засікли» молодь, що зухвало себе поводила у луцькому парку
Сьогодні, 09:42
Схожі новини
В Одесі тимчасово заборонили купатися в морі: назвали причину В Одесі тимчасово заборонили купатися в морі: назвали причину
15 червень, 15:46
Назвали топ-5 країн Європи з найчистішими морями Назвали топ-5 країн Європи з найчистішими морями
05 червень, 23:00
Холодний початок літа: чи розпочався купальний сезон на пляжах Чорного та Азовського морів. ВІДЕО Холодний початок літа: чи розпочався купальний сезон на пляжах Чорного та Азовського морів. ВІДЕО
02 червень, 10:58
Жінка з Волині на круїзному лайнері шість разів перетнула Атлантичний океан Жінка з Волині на круїзному лайнері шість разів перетнула Атлантичний океан
26 квітень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У морі втопився школяр з Луцька
Сьогодні, 11:37
 0
10 липня: яке свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:30
 0
Обстріли бойовиків не припиняються: один воїн загинув, троє отримали поранення
Сьогодні, 10:35
 0
На Волині за добу виявили лише 3 нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:05
 0
Бігали газонами та пошкодили клумбу: камери «засікли» молодь, що зухвало себе поводила у луцькому парку
Сьогодні, 09:42
 0
Медіа
відео
1/8