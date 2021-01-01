У морі втопився школяр з Луцька





Про це



Відомо, що хлопець цьогоріч закінчив 7 клас. Разом із родиною поїхав відпочивати в Одеську область. Та поїздка виявилася фатальною – школяр втопився, плаваючи з братом.



За словами очевидців, хлопці купалися недалеко від берега, поруч були люди, однак врятувати потопельника не вдалося.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області втопився юнак з Луцька.Про це 12 каналу стало відомо з власник джерел.Відомо, що хлопець цьогоріч закінчив 7 клас. Разом із родиною поїхав відпочивати в Одеську область. Та поїздка виявилася фатальною – школяр втопився, плаваючи з братом.За словами очевидців, хлопці купалися недалеко від берега, поруч були люди, однак врятувати потопельника не вдалося.Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого.

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