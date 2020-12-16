вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандал в одеській маршрутці: «голі» закохані переплутали транспорт з пляжем

Скандал в одеській маршрутці: «голі» закохані переплутали транспорт з пляжем
В Одесі пасажири маршрутки посварилися з молодими людьми: хлопець їхав у шортах із голим торсом, а дівчина - у відвертому та досить пікантному купальнику. Ймовірно, пара їхала на відпочинок до одного з міських пляжів.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал Одеса-Інфо, конфлікт стався у маршрутці №121, яка прямує від вул. Заболотного до Лузанівки.

Одеситам не сподобався зовнішній вигляд хлопця та дівчини. Пасажири акцентували, що у салоні міського транспорту перебувають люди похилого віку та діти, а "зухвалий вигляд пари тут недоречний". Перепалка могла перерости у бійку, але дівчина заступилася за хлопця у момент, коли один з пасажирів попросив молодих людей покинути салон маршрутки. Невдовзі хлопець та дівчина вийшли на своїй зупинці.

У соцмережах думки українців розділилося. Одні писали, що немає нічого дивного в тому, що молодь влітку їде в транспорті на море в купальнику. Іншим така поведінка здалася непристойною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: море, Одеса, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скандал в одеській маршрутці: «голі» закохані переплутали транспорт з пляжем
Сьогодні, 14:40
У Луцьку візьмуться за промоцію річок
Сьогодні, 13:24
І в Польщу їхати не треба: скільки платять за збір ягід на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:33
У морі втопився школяр з Луцька
Сьогодні, 11:37
10 липня: яке свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
В Одесі тимчасово заборонили купатися в морі: назвали причину В Одесі тимчасово заборонили купатися в морі: назвали причину
15 червень, 15:46
Розрахувався копійками: в Одесі водій маршрутки побив пасажира Розрахувався копійками: в Одесі водій маршрутки побив пасажира
16 грудень, 2020, 07:14
В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують
01 липень, 2020, 15:01
На Одещині із затонулого танкера стався витік пального. ФОТО На Одещині із затонулого танкера стався витік пального. ФОТО
22 червень, 2020, 01:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скандал в одеській маршрутці: «голі» закохані переплутали транспорт з пляжем
Сьогодні, 14:40
 0
У Луцьку візьмуться за промоцію річок
Сьогодні, 13:24
 0
І в Польщу їхати не треба: скільки платять за збір ягід на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:33
 0
У морі втопився школяр з Луцька
Сьогодні, 11:37
 0
10 липня: яке свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8