Скандал в одеській маршрутці: «голі» закохані переплутали транспорт з пляжем





Як повідомляє місцевий Telegram-канал



Одеситам не сподобався зовнішній вигляд хлопця та дівчини. Пасажири акцентували, що у салоні міського транспорту перебувають люди похилого віку та діти, а "зухвалий вигляд пари тут недоречний". Перепалка могла перерости у бійку, але дівчина заступилася за хлопця у момент, коли один з пасажирів попросив молодих людей покинути салон маршрутки. Невдовзі хлопець та дівчина вийшли на своїй зупинці.



У соцмережах думки українців розділилося. Одні писали, що немає нічого дивного в тому, що молодь влітку їде в транспорті на море в купальнику. Іншим така поведінка здалася непристойною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі пасажири маршрутки посварилися з молодими людьми: хлопець їхав у шортах із голим торсом, а дівчина - у відвертому та досить пікантному купальнику. Ймовірно, пара їхала на відпочинок до одного з міських пляжів.Як повідомляє місцевий Telegram-канал Одеса-Інфо , конфлікт стався у маршрутці №121, яка прямує від вул. Заболотного до Лузанівки.Одеситам не сподобався зовнішній вигляд хлопця та дівчини. Пасажири акцентували, що у салоні міського транспорту перебувають люди похилого віку та діти, а "зухвалий вигляд пари тут недоречний". Перепалка могла перерости у бійку, але дівчина заступилася за хлопця у момент, коли один з пасажирів попросив молодих людей покинути салон маршрутки. Невдовзі хлопець та дівчина вийшли на своїй зупинці.У соцмережах думки українців розділилося. Одні писали, що немає нічого дивного в тому, що молодь влітку їде в транспорті на море в купальнику. Іншим така поведінка здалася непристойною.

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