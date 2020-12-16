Скандал в одеській маршрутці: «голі» закохані переплутали транспорт з пляжем
Сьогодні, 14:40
В Одесі пасажири маршрутки посварилися з молодими людьми: хлопець їхав у шортах із голим торсом, а дівчина - у відвертому та досить пікантному купальнику. Ймовірно, пара їхала на відпочинок до одного з міських пляжів.
Як повідомляє місцевий Telegram-канал Одеса-Інфо, конфлікт стався у маршрутці №121, яка прямує від вул. Заболотного до Лузанівки.
Одеситам не сподобався зовнішній вигляд хлопця та дівчини. Пасажири акцентували, що у салоні міського транспорту перебувають люди похилого віку та діти, а "зухвалий вигляд пари тут недоречний". Перепалка могла перерости у бійку, але дівчина заступилася за хлопця у момент, коли один з пасажирів попросив молодих людей покинути салон маршрутки. Невдовзі хлопець та дівчина вийшли на своїй зупинці.
У соцмережах думки українців розділилося. Одні писали, що немає нічого дивного в тому, що молодь влітку їде в транспорті на море в купальнику. Іншим така поведінка здалася непристойною.
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Як повідомляє місцевий Telegram-канал Одеса-Інфо, конфлікт стався у маршрутці №121, яка прямує від вул. Заболотного до Лузанівки.
Одеситам не сподобався зовнішній вигляд хлопця та дівчини. Пасажири акцентували, що у салоні міського транспорту перебувають люди похилого віку та діти, а "зухвалий вигляд пари тут недоречний". Перепалка могла перерости у бійку, але дівчина заступилася за хлопця у момент, коли один з пасажирів попросив молодих людей покинути салон маршрутки. Невдовзі хлопець та дівчина вийшли на своїй зупинці.
У соцмережах думки українців розділилося. Одні писали, що немає нічого дивного в тому, що молодь влітку їде в транспорті на море в купальнику. Іншим така поведінка здалася непристойною.
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