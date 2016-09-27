Немає грошей на зарплати: скорочують працівників волинської інфекційної лікарні





Про це у коментарі Галина Морочковська.



Нагадаємо, що під скорочення потрапляють працівники дерматовенерологічного відділення, амбулаторно-поліклінічного та центру боротьби зі СНІДом. Люди вже отримали повідомлення про звільнення, яке відбудеться 31 серпня.



Зазначимо, що відділення дерматовенерології у цій лікарні фактично ліквідовують повністю — функціонуватиме лише один кабінет, у якому передбачено по одній ставці лікаря та медичної сестри. Стаціонар же не працює з 11 червня.



«По пакету, укладеному з НСЗУ, дерматовенерологічне відділення не заробляє собі на заробітні плати, тому змушені бути прийняти таке рішення. Раніше відділення утримували за рахунок інфекційної лікарні, більше такої можливості немає. Сподіваюся, що за ці два місяці, коли відбудеться скорочення, ситуація зміниться», — повідомила Галина Морочковська.



За словами керівниці «інфекційки», обласна рада, яка є власником лікарні, також не має коштів, аби профінансувати зарплати працівникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Причиною скорочення штату Волинської обласної інфекційної лікарні став брак коштів на заробітні плати.Про це у коментарі Район.Медицина повідомила т.в.о. директора медичного закладуНагадаємо, що під скорочення потрапляють працівники дерматовенерологічного відділення, амбулаторно-поліклінічного та центру боротьби зі СНІДом. Люди вже отримали повідомлення про звільнення, яке відбудеться 31 серпня.Зазначимо, що відділення дерматовенерології у цій лікарні фактично ліквідовують повністю — функціонуватиме лише один кабінет, у якому передбачено по одній ставці лікаря та медичної сестри. Стаціонар же не працює з 11 червня.«По пакету, укладеному з НСЗУ, дерматовенерологічне відділення не заробляє собі на заробітні плати, тому змушені бути прийняти таке рішення. Раніше відділення утримували за рахунок інфекційної лікарні, більше такої можливості немає. Сподіваюся, що за ці два місяці, коли відбудеться скорочення, ситуація зміниться», — повідомила Галина Морочковська.За словами керівниці «інфекційки», обласна рада, яка є власником лікарні, також не має коштів, аби профінансувати зарплати працівникам.

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