11 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 11 липня,- Всесвітній день народонаселення, День шоколаду та День рибалки.
Сьогодні відзначають день народження власниця компанії "Санрайз", голова Європейської партії на Волині Олена Голєва (на фото), журналісти Оксана Головій, Петро Герасименко та депутат Ковельської міськради Віра Федосюк.
Їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.
У цей день 2003 року у селі Павлівка Іваничівського району на Волині відбулася урочиста зустріч президентів України Леоніда Кучми і Польщі Олександра Кваснєвського.
Захід відбувся як спомин і акт примирення двох народів – польського та українського – з нагоди 60-ї річниці Волинської трагедії.
Тоді ж у знак примирення відкрили стелу з написом великими літерами: «ПАМ’ЯТЬ, СКОРБОТА, ЄДНАННЯ».
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Сьогодні відзначають день народження власниця компанії "Санрайз", голова Європейської партії на Волині Олена Голєва (на фото), журналісти Оксана Головій, Петро Герасименко та депутат Ковельської міськради Віра Федосюк.
Їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.
У цей день 2003 року у селі Павлівка Іваничівського району на Волині відбулася урочиста зустріч президентів України Леоніда Кучми і Польщі Олександра Кваснєвського.
Захід відбувся як спомин і акт примирення двох народів – польського та українського – з нагоди 60-ї річниці Волинської трагедії.
Тоді ж у знак примирення відкрили стелу з написом великими літерами: «ПАМ’ЯТЬ, СКОРБОТА, ЄДНАННЯ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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