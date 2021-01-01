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Воротар Леванідов покинув ФК «Волинь»

Воротар Леванідов покинув ФК «Волинь»
Воротар Владислав Леванідов покинув ФК «Волинь». Про це повідомляє sportarena.

У послугах голкіпера зацікавлений друголіговий футбольний клуб «Діназ» з Вишгорода.

У минулому сезоні 28-річний воротар провів 23 гри за хрестоносців у всіх турнірах.

З 2012 по 2019 рік голкіпер виступав за Олександрію.

Волинь фінішувала на сьомій позиції в минулому сезоні Першої ліги.
Діназ посів третє місце в групі «А» Другої ліги, поступившись чотирма очками Ужгороду.

Раніше ми писали, що голкіпер луцької "Волині" Владислав Леванідов потрапив до п'ятірки найнадійніших воротарів осінньої частини сезону 2020-2021 Першої ліги.

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Теги: Владислав Леванідов, покинув Волинь
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