Воротар Леванідов покинув ФК «Волинь»

Владислав Леванідов покинув ФК «Волинь». Про це повідомляє



У послугах голкіпера зацікавлений друголіговий футбольний клуб «Діназ» з Вишгорода.



У минулому сезоні 28-річний воротар провів 23 гри за хрестоносців у всіх турнірах.



З 2012 по 2019 рік голкіпер виступав за Олександрію.



Волинь фінішувала на сьомій позиції в минулому сезоні Першої ліги.

Діназ посів третє місце в групі «А» Другої ліги, поступившись чотирма очками Ужгороду.



Раніше ми писали, що



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