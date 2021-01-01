Воротар Леванідов покинув ФК «Волинь»
Сьогодні, 22:23
Воротар Владислав Леванідов покинув ФК «Волинь». Про це повідомляє sportarena.
У послугах голкіпера зацікавлений друголіговий футбольний клуб «Діназ» з Вишгорода.
У минулому сезоні 28-річний воротар провів 23 гри за хрестоносців у всіх турнірах.
З 2012 по 2019 рік голкіпер виступав за Олександрію.
Волинь фінішувала на сьомій позиції в минулому сезоні Першої ліги.
Діназ посів третє місце в групі «А» Другої ліги, поступившись чотирма очками Ужгороду.
Раніше ми писали, що голкіпер луцької "Волині" Владислав Леванідов потрапив до п'ятірки найнадійніших воротарів осінньої частини сезону 2020-2021 Першої ліги.
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У послугах голкіпера зацікавлений друголіговий футбольний клуб «Діназ» з Вишгорода.
У минулому сезоні 28-річний воротар провів 23 гри за хрестоносців у всіх турнірах.
З 2012 по 2019 рік голкіпер виступав за Олександрію.
Волинь фінішувала на сьомій позиції в минулому сезоні Першої ліги.
Діназ посів третє місце в групі «А» Другої ліги, поступившись чотирма очками Ужгороду.
Раніше ми писали, що голкіпер луцької "Волині" Владислав Леванідов потрапив до п'ятірки найнадійніших воротарів осінньої частини сезону 2020-2021 Першої ліги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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