Збільшення грудей після Pfizer: лікарі пояснили, як таке можливо





Таке пояснення дали медики, прокоментувавши заяву 17-річної дівчини з Норвегії, нібито у неї груди "виросли" після щеплення вакциною Pfizer. Про це повідомляє видання



За словами медичних фахівців, такий ефект може викликати лише збільшення лімфатичних вузлів. Зазначається, що це є звичайною реакцією організму на введення препарату саме цього виробника. Проте в такому випадку збільшення грудей стає лише тимчасовим явищем.



Представник Норвезького агентства лікарських засобів Стейнар Мадсен підкреслив, що лімфатичні вузли збільшувалися приблизно в 10% вакцинованих жінок після того, як вони отримували першу ін’єкцію вакцини. Медик додав, що так у них дійсно складається враження, що їхні груди виросли, проте насправді це не так.

В американській компанії Pfizer не виключили, що подібний ефект може спостерігатися після їхньої вакцини. Водночас зауважили, що жодних скарг із цього приводу на свою адресу не чули.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приблизно в 10% жінок, які вакцинувалися проти коронавірусу, розширюються лімфатичні вузли. Від цього у представниць прекрасної статі з'являється ілюзія, нібито у них виросли груди.Таке пояснення дали медики, прокоментувавши заяву 17-річної дівчини з Норвегії, нібито у неї груди "виросли" після щеплення вакциною Pfizer. Про це повідомляє видання Обозревалєль. За словами медичних фахівців, такий ефект може викликати лише збільшення лімфатичних вузлів. Зазначається, що це є звичайною реакцією організму на введення препарату саме цього виробника. Проте в такому випадку збільшення грудей стає лише тимчасовим явищем.Представник Норвезького агентства лікарських засобівпідкреслив, що лімфатичні вузли збільшувалися приблизно в 10% вакцинованих жінок після того, як вони отримували першу ін’єкцію вакцини. Медик додав, що так у них дійсно складається враження, що їхні груди виросли, проте насправді це не так.В американській компанії Pfizer не виключили, що подібний ефект може спостерігатися після їхньої вакцини. Водночас зауважили, що жодних скарг із цього приводу на свою адресу не чули.

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