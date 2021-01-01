«Приїхав із зони ООС 2-го липня на потязі у Володимир і після того зник»: розшукують військовослужбовця 14 ОМБр

Богдана Мар‘яновича Приленського, жителя Рівненської області.



Чоловіку – 38 років. Про розшук



Як зазначає дівчина, у військовій частині їм повідомили, що чоловік приїхав з усіма зі зони ООС 2-го липня ввечері на потязі у Володимир і після того його ніхто не бачив. Мав при собі сумку.



Журналістам у пресслужбі 14 бригади повідомили, що Богдан Приленський самовільно залишив військову частину. Його місцеперебування невідоме.



Якщо хтось володіє інформацією, просять повідомити за номером телефону 097-124 85 00.

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