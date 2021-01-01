«Приїхав із зони ООС 2-го липня на потязі у Володимир і після того зник»: розшукують військовослужбовця 14 ОМБр
Сьогодні, 21:11
Рідні встановлюють місцезнаходження військовослужбовця 14 ОМБр Богдана Мар‘яновича Приленського, жителя Рівненської області.
Чоловіку – 38 років. Про розшук БУГу повідомила донька Богдана Приленського.
Як зазначає дівчина, у військовій частині їм повідомили, що чоловік приїхав з усіма зі зони ООС 2-го липня ввечері на потязі у Володимир і після того його ніхто не бачив. Мав при собі сумку.
Журналістам у пресслужбі 14 бригади повідомили, що Богдан Приленський самовільно залишив військову частину. Його місцеперебування невідоме.
Якщо хтось володіє інформацією, просять повідомити за номером телефону 097-124 85 00.
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Чоловіку – 38 років. Про розшук БУГу повідомила донька Богдана Приленського.
Як зазначає дівчина, у військовій частині їм повідомили, що чоловік приїхав з усіма зі зони ООС 2-го липня ввечері на потязі у Володимир і після того його ніхто не бачив. Мав при собі сумку.
Журналістам у пресслужбі 14 бригади повідомили, що Богдан Приленський самовільно залишив військову частину. Його місцеперебування невідоме.
Якщо хтось володіє інформацією, просять повідомити за номером телефону 097-124 85 00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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