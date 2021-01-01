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Пенсії 400 тисячам військових збільшать: кому і скільки додадуть

Пенсії 400 тисячам військових збільшать: кому і скільки додадуть
Кабмін скоротить величезну різницю між пенсіями, які призначили до і після 2018 року. Мінімальна виплата складе 3854 гривні.

За розпорядженням Володимира Зеленського з 1 липня збільшать пенсії для українських військовослужбовців та учасників бойових дій. Про це 10 липня оголосили на сайті президента України.

У повідомленні наголошується, що через недосконалість закону про індексацію утворилася велика різниця між пенсіями для військових, які були призначені до і після 2018 року. Для зниження диспропорції Міністерство соціальної політики підготувало нову постанову, яку Кабінет міністрів схвалить на найближчому засіданні.

Згідно з новим рішенням, з 1 липня 2021 року 400 тисяч військовослужбовців, які вийшли на пенсію до 1 березня 2018 року, отримають доплату в 2 тисячі гривень, а мінімальна виплата для них складе 3854 гривні. Крім того, уряд готується на 700 гривень підвищити виплати учасникам бойових дій, які втратили працездатність.

Володимир Зеленський звернув увагу, що незважаючи на епідемію коронавируса, уряд має ресурси для "виправлення кривд і збільшення соціальних стандартів". Завдяки перевиконанню державного бюджету за доходами, гроші будуть напралять на розвиток соціальної сфери і виплату пенсій зокрема.

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Теги: пенсії військовим, Зеленський
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