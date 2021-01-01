«Якщо хочеш перемогти то не спиш і їсиш на ходу»: лучани діляться секретами перемоги на екстрим-змаганнях у Горганах.ВІДЕО
Сьогодні, 02:02
Команда волинських велосипедистів відновила тренування після повернення з екстрим-змагань Gorgany Race 2021, що відбулися наприкінці червня в українських Карпатах. Лучани Олександр Оришко та Ігор Спасовський здобули золото на велодистанції.
28 годин без відпочинку велосипедисти шукали "контрольні пункти" і подолали майже 200 км, - розповідає Суспільному Ігор Спасовський. У пригодницьких перегонах, які щороку відбуваються у Карпатах, з другом Олександром Оришком брали участь не вперше, маршрут знали.
Олександр Оришко розповідає: на змагання поїхав на запрошення друга. Каже: туристичний досвід в обох чималий. Чоловіки давно займаються спортом, спортивним туризмом та орієнтуванням, легкою атлетикою. Розповідають: саме ці перегони у Горганах вигравали вже тричі.
Цього року пригодницькі перегони Gorgany Race 2021 відбулися вп’ятнадцяте. 450 учасників з усіх регіонів України змагались у категоріях: трек, вело, спринт і півспринт. Маршрут долали пішки, на велосипедах, застосовували техніку гірського туризму. Цього разу змагалися поблизу гірського масиву Горгани.Ігор Спасовський розповідає: "Кожен учасник змагань сам визначає, чи ти спиш чи ти їсиш, чи ти йдеш. Якщо хочеш перемогти, то не спиш, їсиш на ходу".
Обоє спортсменів здобули золото на велодистанції. Загалом подолали майже 200 км гірських шляхів. Нині, кажуть, відновлюють сили і готуються до нових туристичних маршрутів.
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28 годин без відпочинку велосипедисти шукали "контрольні пункти" і подолали майже 200 км, - розповідає Суспільному Ігор Спасовський. У пригодницьких перегонах, які щороку відбуваються у Карпатах, з другом Олександром Оришком брали участь не вперше, маршрут знали.
Олександр Оришко розповідає: на змагання поїхав на запрошення друга. Каже: туристичний досвід в обох чималий. Чоловіки давно займаються спортом, спортивним туризмом та орієнтуванням, легкою атлетикою. Розповідають: саме ці перегони у Горганах вигравали вже тричі.
Цього року пригодницькі перегони Gorgany Race 2021 відбулися вп’ятнадцяте. 450 учасників з усіх регіонів України змагались у категоріях: трек, вело, спринт і півспринт. Маршрут долали пішки, на велосипедах, застосовували техніку гірського туризму. Цього разу змагалися поблизу гірського масиву Горгани.Ігор Спасовський розповідає: "Кожен учасник змагань сам визначає, чи ти спиш чи ти їсиш, чи ти йдеш. Якщо хочеш перемогти, то не спиш, їсиш на ходу".
Обоє спортсменів здобули золото на велодистанції. Загалом подолали майже 200 км гірських шляхів. Нині, кажуть, відновлюють сили і готуються до нових туристичних маршрутів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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