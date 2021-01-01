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На Волині стартувала «Поліська регата».ФОТО

На Волині стартувала «Поліська регата».ФОТО
10 липня в Любешеві, у селищному парку, на березі річки Стохід, стартував фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата».

Про це йдеться на фейсбук-сторінці НПП «Прип’ять-Стохід».
На Волині стартувала «Поліська регата».ФОТО

На водяних трасах Стоходу та Прип’яті змагатимуться 12 команд – з Дніпра, Луцька, Маневичів і, звичайно, Любешівщини.

Цьогоріч, зазначається в дописі, на водяних трасах Стоходу та Прип’яті змагатимуться 12 команд – з Дніпра, Луцька, Маневичів і, звичайно, Любешівщини.

Підтримати команди, взяти участь в інших спортивних змаганнях та просто відпочити можна буде завтра на березі озера Люб'язь, де також відбудеться фестиваль фольклору «Співає Полісся».

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Теги: Поліська регата 2021, Любешів
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