На Волині стартувала «Поліська регата».ФОТО





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На водяних трасах Стоходу та Прип’яті змагатимуться 12 команд – з Дніпра, Луцька, Маневичів і, звичайно, Любешівщини.



Цьогоріч, зазначається в дописі, на водяних трасах Стоходу та Прип’яті змагатимуться 12 команд – з Дніпра, Луцька, Маневичів і, звичайно, Любешівщини.



Підтримати команди, взяти участь в інших спортивних змаганнях та просто відпочити можна буде завтра на березі озера Люб'язь, де також відбудеться фестиваль фольклору «Співає Полісся».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 липня в Любешеві, у селищному парку, на березі річки Стохід, стартував фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата».Про це йдеться на фейсбук-сторінці НПП «Прип’ять-Стохід».На водяних трасах Стоходу та Прип’яті змагатимуться 12 команд – з Дніпра, Луцька, Маневичів і, звичайно, Любешівщини.Цьогоріч, зазначається в дописі, на водяних трасах Стоходу та Прип’яті змагатимуться 12 команд – з Дніпра, Луцька, Маневичів і, звичайно, Любешівщини.Підтримати команди, взяти участь в інших спортивних змаганнях та просто відпочити можна буде завтра на березі озера Люб'язь, де також відбудеться фестиваль фольклору «Співає Полісся».

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