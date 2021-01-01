Хто з волинян у складі Олімпійської збірної поїде у Токіо
Сьогодні, 01:29
Затвердили склад Олімпійської збірної України для участі в Олімпійських іграх, що пройдуть цього літа у Токіо. Серед них – 8 волинян. Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
Про це пише Перший з посиланням на сайт Національного Олімпійського комітету України.
Отож, волиняни у складі збірної:
Велосипедний спорт: Яна Беломоіна
Веслування на байдарках: Юрій Вандюк, Марія Повх
Дзюдо: Анастасія Турчин
Легка атлетика: Іван Банзерук, Данило Даниленко, Ірина Климець, Марія Сахарук (Філюк).
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Про це пише Перший з посиланням на сайт Національного Олімпійського комітету України.
Отож, волиняни у складі збірної:
Велосипедний спорт: Яна Беломоіна
Веслування на байдарках: Юрій Вандюк, Марія Повх
Дзюдо: Анастасія Турчин
Легка атлетика: Іван Банзерук, Данило Даниленко, Ірина Климець, Марія Сахарук (Філюк).
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