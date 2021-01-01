Хто з волинян у складі Олімпійської збірної поїде у Токіо





Про це



Отож, волиняни у складі збірної:



Велосипедний спорт: Яна Беломоіна

Веслування на байдарках: Юрій Вандюк, Марія Повх

Дзюдо: Анастасія Турчин

Легка атлетика: Іван Банзерук, Данило Даниленко, Ірина Климець, Марія Сахарук (Філюк).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затвердили склад Олімпійської збірної України для участі в Олімпійських іграх, що пройдуть цього літа у Токіо. Серед них – 8 волинян. Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.Про це пише Перший з посиланням на сайт Національного Олімпійського комітету України.Отож, волиняни у складі збірної:Велосипедний спорт:Веслування на байдарках:Дзюдо:Легка атлетика:

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