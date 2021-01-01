Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



Зокрема, захворіли 23 дитини та 7 медпрацівників.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 374 особи;

летальних випадків – 5;

одужали – 374 особи;

здійснили тестувань за добу – 25 356 (зокрема методом ПЛР –

12 885, методом ІФА – 3 296);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 175.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли – 2 241 043 особи;

одужали – 2 177 293 особи;

летальних випадків – 52 597;

провели ПЛР-тестувань – 11 033 147.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 91 випадок;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 35 випадків;

Донецька область – 6 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Запорізька область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 7 випадків;

Миколаївська область – 3 випадки;

Одеська область – 22 випадки;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 5 випадків;

Тернопільська область – 2 випадки;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 10 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 4 випадки;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





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