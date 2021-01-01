Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
11 липень, 09:23
290 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 липня 2021 року.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 23 дитини та 7 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 374 особи;
летальних випадків – 5;
одужали – 374 особи;
здійснили тестувань за добу – 25 356 (зокрема методом ПЛР –
12 885, методом ІФА – 3 296);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 175.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 2 241 043 особи;
одужали – 2 177 293 особи;
летальних випадків – 52 597;
провели ПЛР-тестувань – 11 033 147.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 91 випадок;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 35 випадків;
Донецька область – 6 випадків;
Житомирська область – 12 випадків;
Запорізька область – 12 випадків;
Івано-Франківська область – 5 випадків;
Київська область – 24 випадки;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 7 випадків;
Миколаївська область – 3 випадки;
Одеська область – 22 випадки;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 5 випадків;
Тернопільська область – 2 випадки;
Харківська область – 18 випадків;
Херсонська область – 10 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 4 випадки;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 23 дитини та 7 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 374 особи;
летальних випадків – 5;
одужали – 374 особи;
здійснили тестувань за добу – 25 356 (зокрема методом ПЛР –
12 885, методом ІФА – 3 296);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 175.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 2 241 043 особи;
одужали – 2 177 293 особи;
летальних випадків – 52 597;
провели ПЛР-тестувань – 11 033 147.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 91 випадок;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 35 випадків;
Донецька область – 6 випадків;
Житомирська область – 12 випадків;
Запорізька область – 12 випадків;
Івано-Франківська область – 5 випадків;
Київська область – 24 випадки;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 7 випадків;
Миколаївська область – 3 випадки;
Одеська область – 22 випадки;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 5 випадків;
Тернопільська область – 2 випадки;
Харківська область – 18 випадків;
Херсонська область – 10 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 4 випадки;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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