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20-річний онкохворий хлопець, який проживає у Луцьку, потребує допомоги

20-річний онкохворий хлопець, який проживає у Луцьку, потребує допомоги
20-річний уродженець міста Курахово Донецької області Семен Цикорський, який завершив навчання у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій та мешкає разом із дружиною у Луцьку, знову на нелегкій стежці боротьби за право жити.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив Семен Цикорський.

Ще у 2018 році у хлопця діагностували синовіальну саркому м’яких тканин правого плеча з метастазами в легенях четвертої стадії. Наразі Семен проходить лікування, йому рекомендована операція на легені. Згідно з останнім обстеженням від 25.06.2021 його стан погіршився.

Раніше на сайті йшлося про те, як Семен приймав таблетовану хімію «Вотрієнт». Ліки дали результат, після чого йому продовжили ще на 3 місяці приймати цей препарат. Стан став стабільний. Семену припинили таблетовану хімію на три місяці.

Вже з 25 червня 2021 в хлопця стан погіршився, і він поїхав в Національний інститута раку. Хірурги рекомендують онкохворому робити операцію на легені, на що хлопець погодився. Після операції чого хлопець буде продовжувати приймати «Вотрієнт».

«Наразі я живу з дружиною в мами, бо всі гроші йдуть на лікування, вірю, що незабаром я одужаю, пройду цей нелегкий шлях і буду жити хорошим життям, не думаючи про хворобу та про те, де взяти гроші на лікування. Я вірю, що буу, як всі здорові люди, сповна насолоджуватися життям. Знаю, що я сильніший за рак, бо я з Богом», – каже Семен.

Нагадаємо, раніше розповідали про неймовірну історію життя та кохання Семена Цикорського та його дружини Анни. Незважаючи на досить юний вік, на долю хлопця випали неабиякі випробування – у нього діагностували онкологію останньої, четвертої стадії. Важке захворювання перевернуло світ Семена з ніг на голову, і хтозна, як би усе могло закінчитися, якби пліч-о-пліч зі своїм коханим не вела мужню боротьбу за право жити його дружина Анна, яка вийшла заміж за молодого чоловіка, знаючи про складну недугу.

«Я благаю про допомогу всіх небайдужих людей, і я дуже сильно сподіваюся, що ви не залишитеся осторонь моєї біди. На даний момент у мене в житті склалася дуже важка ситуація, яку я вже просто фізично і фінансово не можу вирішити. У мене рецидив в легенях. Оскільки після останнього КТ я не міг працювати, бо, згідно із рекомендацією лікарів, відновлював свій організм більше трьох місяців. У 2018-му році у мене виявили саркому м’яких тканин з метастазами в легенях 4-го ступеня. Перед операцією я пройшов дві хімії, метастази зникли і в 2019-му році мені зробили операцію на м’яз. Після цього я пройшов ще три хімії... Все начебто добре. Живу, радію... Але з 25 червня метастази збільшились, і треба робити операцію, яку я так намагався уникнути, бо 100 % ніхто не дає, що хвороба не повернеться, але я вірю що це останній мій етап в боротьбі з раком», – каже Семен.

Результати КТ 25 червня 2021 року
Результати КТ 25 червня 2021 року

20-річний онкохворий хлопець, який проживає у Луцьку, потребує допомоги

20-річний онкохворий хлопець, який проживає у Луцьку, потребує допомоги

20-річний онкохворий хлопець, який проживає у Луцьку, потребує допомоги


Реквізити для допомоги:

Приват Банк – 5168757420134324

Альфа Банк – 4102325121508618

Ощадбанк – 5167 4901 4461 0962

Monobank – 4441 1144 2143 2913

Отримувач – Цикорський Семен Станіславович.

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Теги: Луцьк, допомога, онкохворий, Семен Цикорський
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