Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу





Про це



Розподіл випадків:



Камінь-Каширський район – 1 хворий:



Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий.



Ковельський район – 1 хворий:



Турійська ТГ – 1 хворий.



Усього станом на 11 липня в області зареєстрували 62 224 випадки.



Одужали – 60 893 особи (за останню добу – 5).



Летальні випадки – 1 201 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 258 338 осіб, за останню добу – 166 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.Камінь-Каширський район – 1 хворий:Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий.Ковельський район – 1 хворий:Турійська ТГ – 1 хворий.Усього станом на 11 липня в області зареєстрували 62 224 випадки.Одужали – 60 893 особи (за останню добу – 5).Летальні випадки – 1 201 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 258 338 осіб, за останню добу – 166 осіб.

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