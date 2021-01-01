Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:18
За минулу добу на Волині зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Розподіл випадків:
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий.
Ковельський район – 1 хворий:
Турійська ТГ – 1 хворий.
Усього станом на 11 липня в області зареєстрували 62 224 випадки.
Одужали – 60 893 особи (за останню добу – 5).
Летальні випадки – 1 201 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 258 338 осіб, за останню добу – 166 осіб.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Розподіл випадків:
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий.
Ковельський район – 1 хворий:
Турійська ТГ – 1 хворий.
Усього станом на 11 липня в області зареєстрували 62 224 випадки.
Одужали – 60 893 особи (за останню добу – 5).
Летальні випадки – 1 201 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 258 338 осіб, за останню добу – 166 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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