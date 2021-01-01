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Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Розподіл випадків:

Камінь-Каширський район – 1 хворий:

Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий.

Ковельський район – 1 хворий:

Турійська ТГ – 1 хворий.

Усього станом на 11 липня в області зареєстрували 62 224 випадки.

Одужали – 60 893 особи (за останню добу – 5).

Летальні випадки – 1 201 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 258 338 осіб, за останню добу – 166 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, COVID-19, статистика, ситуація
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