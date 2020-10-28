На Луганщині раптово помер полковник з Волині

Сергій Шелепін.



Про це Інформаційному агентству



Заступника начальника 2-го відділу Управління оперативного забезпечення зон проведення ООС ГУ ДФС у Луганській області полковника Сергія Шелепіна, який прибув на ротацію з ДФС Волинської області до Станиці Луганської у червні 2019 року, не стало у суботу, 10 липня.



Як стало відомо з достовірних джерел із оточення полковника, у п’ятницю, 9 липня, Сергій Шелепін поскаржився на погане самопочуття – на задишку та біль у грудній клітині.



Того ж дня його доставили у Станично-Луганську багатопрофільну лікарню. Утім наступного дня близько 5 години ранку Сергій Шелепін помер у медичній установі. Згідно із висновками медиків причиною смерті став обширний інфаркт міокарда.



До слова, Сергій Шелепін – син голови Волинської обласної ветеранської організації ГО «Асоціація ветеранів МВС України», полковника у відставці Сергія Шелепіна.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині і колегам померлого.

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