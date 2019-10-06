На високогір'ї Карпат випав сніг. ВІДЕО





Відео з примхливою погодою опублікував у Facebook Руслан Гродюк,



Чоловік відправився у похід у літніх шортах та кросівках, не очікуючі таких погодних умов. Мандрівники ногами розгрібали сніг, аби встановити намет.



Нагадаємо, у кінці травня на горі Піп Іван ситуація з погодою була аналогічною. В останні весняні дні неочікувано випав сніг. Хоча лавинонебезпечний сезон там закінчився, Чорногірський пошуково-рятувальний пост попереджав про обмеження видимості до 30м.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 10 липня, на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах випав сніг.Відео з примхливою погодою опублікував у Facebook пише ТСН.Чоловік відправився у похід у літніх шортах та кросівках, не очікуючі таких погодних умов. Мандрівники ногами розгрібали сніг, аби встановити намет.Нагадаємо, у кінці травня на горі Піп Іван ситуація з погодою була аналогічною.. Хоча лавинонебезпечний сезон там закінчився, Чорногірський пошуково-рятувальний пост попереджав про обмеження видимості до 30м.

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