У Луцьку на мості через Стир утворилося провалля.ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
На вулиці Шевченка продовжує руйнуватися міст через річку Стир.
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Про це у фейсбук-спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив Микола Граб.
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«Проходячи через міст, коли ще поруч проїжджає автобус чи грузовий бус, стає чим далі – страшніше. Вібрація страшна, таке відчуття, що ти на листочку бумажки на воді, і тебе хвилями колихає!», – написав він.
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⠀
Про це у фейсбук-спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив Микола Граб.
⠀
«Проходячи через міст, коли ще поруч проїжджає автобус чи грузовий бус, стає чим далі – страшніше. Вібрація страшна, таке відчуття, що ти на листочку бумажки на воді, і тебе хвилями колихає!», – написав він.
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