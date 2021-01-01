У Луцьку на мості через Стир утворилося провалля.ВІДЕО

На вулиці Шевченка продовжує руйнуватися міст через річку Стир.Про це у фейсбук-спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив«Проходячи через міст, коли ще поруч проїжджає автобус чи грузовий бус, стає чим далі – страшніше. Вібрація страшна, таке відчуття, що ти на листочку бумажки на воді, і тебе хвилями колихає!», – написав він.