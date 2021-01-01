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У Луцьку на мості через Стир утворилося провалля.ВІДЕО

У Луцьку на мості через Стир утворилося провалля.ВІДЕО
На вулиці Шевченка продовжує руйнуватися міст через річку Стир.

Про це у фейсбук-спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив Микола Граб.

«Проходячи через міст, коли ще поруч проїжджає автобус чи грузовий бус, стає чим далі – страшніше. Вібрація страшна, таке відчуття, що ти на листочку бумажки на воді, і тебе хвилями колихає!», – написав він.

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