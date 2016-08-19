«Сільська робота і є його щоденним тренуванням»: секрет успіху кращих богатирів Волині.ФОТО
11 липень, 23:17
На Світязі впродовж 11-12 липня відбувається обласний спортивно-розважальний фестиваль «Шацькі озера-2021». У перший день команди змагалися у богатирських іграх, - розповів Суспільному головний суддя змагань, директор Камінь-Каширського міського центру «Спорт для всіх» Сергій Панасюк.
За першість у богатирських іграх змагалося вісім команд області. Склад кожної команди з двох учасників, віком від 18 до 25 років. Кожна команда брала участь у п'ятьох вправах. Серед них: суданські ноші, козацька засіка, каменярі, кантування автошин та перетягування линви.
Спортсмени змагалися на швидкість. Зокрема, у вправі суданські ноші, атлети несли 250 кілограмів на відстань 20 метрів в одну та іншу сторони.
У вправі кантування шин, де вага однієї - 160 кілограмів, 10 кантувань припало на кожного атлета.
Перемогу здобули атлети, які по завершенню усіх конкурсів набрали найбільшу суму балів та були найшвидшими. Це команда Ярослава Кондисюка та Олександра Тимчука з Зимнівської територіальної громади. Для чоловіків це вже четверті змагання. Ярослав Кондисюк каже, що особливо до змагань не готується. Повсякденна сільська робота і є його щоденним тренуванням.
Зі слів Сергія Панасюка, у Шацьку такі богатирські змагання відбуваються вперше. Їх зазвичай організовують у різних громадах області.
У перший день фестивалю також відбулися змагання з пляжного волейболу, дзюдо та міжнародного турніру за кубок Світязя з ММА.
12 липня на спортивному святі «Шацькі озера 2021» боротимуться за першість футбольні команди.
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За першість у богатирських іграх змагалося вісім команд області. Склад кожної команди з двох учасників, віком від 18 до 25 років. Кожна команда брала участь у п'ятьох вправах. Серед них: суданські ноші, козацька засіка, каменярі, кантування автошин та перетягування линви.
Спортсмени змагалися на швидкість. Зокрема, у вправі суданські ноші, атлети несли 250 кілограмів на відстань 20 метрів в одну та іншу сторони.
У вправі кантування шин, де вага однієї - 160 кілограмів, 10 кантувань припало на кожного атлета.
Перемогу здобули атлети, які по завершенню усіх конкурсів набрали найбільшу суму балів та були найшвидшими. Це команда Ярослава Кондисюка та Олександра Тимчука з Зимнівської територіальної громади. Для чоловіків це вже четверті змагання. Ярослав Кондисюк каже, що особливо до змагань не готується. Повсякденна сільська робота і є його щоденним тренуванням.
Зі слів Сергія Панасюка, у Шацьку такі богатирські змагання відбуваються вперше. Їх зазвичай організовують у різних громадах області.
У перший день фестивалю також відбулися змагання з пляжного волейболу, дзюдо та міжнародного турніру за кубок Світязя з ММА.
12 липня на спортивному святі «Шацькі озера 2021» боротимуться за першість футбольні команди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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