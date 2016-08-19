«Сільська робота і є його щоденним тренуванням»: секрет успіху кращих богатирів Волині.ФОТО

Сергій Панасюк.



За першість у богатирських іграх змагалося вісім команд області. Склад кожної команди з двох учасників, віком від 18 до 25 років. Кожна команда брала участь у п'ятьох вправах. Серед них: суданські ноші, козацька засіка, каменярі, кантування автошин та перетягування линви.



Спортсмени змагалися на швидкість. Зокрема, у вправі суданські ноші, атлети несли 250 кілограмів на відстань 20 метрів в одну та іншу сторони.



У вправі кантування шин, де вага однієї - 160 кілограмів, 10 кантувань припало на кожного атлета.



Перемогу здобули атлети, які по завершенню усіх конкурсів набрали найбільшу суму балів та були найшвидшими. Це команда Ярослава Кондисюка та Олександра Тимчука з Зимнівської територіальної громади. Для чоловіків це вже четверті змагання. Ярослав Кондисюк каже, що особливо до змагань не готується. Повсякденна сільська робота і є його щоденним тренуванням.



Зі слів Сергія Панасюка, у Шацьку такі богатирські змагання відбуваються вперше. Їх зазвичай організовують у різних громадах області.



У перший день фестивалю також відбулися змагання з пляжного волейболу, дзюдо та міжнародного турніру за кубок Світязя з ММА.

12 липня на спортивному святі «Шацькі озера 2021» боротимуться за першість футбольні команди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Світязі впродовж 11-12 липня відбувається обласний спортивно-розважальний фестиваль «Шацькі озера-2021». У перший день команди змагалися у богатирських іграх, - розповів Суспільному головний суддя змагань, директор Камінь-Каширського міського центру «Спорт для всіх»За першість у богатирських іграх змагалося вісім команд області. Склад кожної команди з двох учасників, віком від 18 до 25 років. Кожна команда брала участь у п'ятьох вправах. Серед них: суданські ноші, козацька засіка, каменярі, кантування автошин та перетягування линви.Спортсмени змагалися на швидкість. Зокрема, у вправі суданські ноші, атлети несли 250 кілограмів на відстань 20 метрів в одну та іншу сторони.У вправі кантування шин, де вага однієї - 160 кілограмів, 10 кантувань припало на кожного атлета.Перемогу здобули атлети, які по завершенню усіх конкурсів набрали найбільшу суму балів та були найшвидшими. Це командатаз Зимнівської територіальної громади. Для чоловіків це вже четверті змагання. Ярослав Кондисюк каже, що особливо до змагань не готується. Повсякденна сільська робота і є його щоденним тренуванням.Зі слів Сергія Панасюка, у Шацьку такі богатирські змагання відбуваються вперше. Їх зазвичай організовують у різних громадах області.У перший день фестивалю також відбулися змагання з пляжного волейболу, дзюдо та міжнародного турніру за кубок Світязя з ММА.12 липня на спортивному святі «Шацькі озера 2021» боротимуться за першість футбольні команди.

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