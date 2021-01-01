12 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
12 липня православна церква вшановує пам 'ять святих Петра і Павла. Дата вважається однією з найбільш значущих у православному календарі. Торжество також називається «Петрів день», «Петрівка», «Рибний день». Петро і Павло - перші апостоли в християнстві.
Цього дня у світі святкують Всесвітній день фотографа та Всесвітній день бортпровідника.
Сьогодні відзначають день народження журналіст Світлана Кирилова, уродженець Луцька, український письменник Павло Коробчук та директор Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, заслужений працівник культури України Василь Панасюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Петрів, Павлів та Андріїв. Бажаємо усім міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у праці.
Традиції святкування Петрового дня
Цей день називають Петровим розговінням, оскільки 12 липня закінчується Петрів піст. Традиційно в цей день влаштовували гулянки, хороводи, ярмарки. Селяни готувалися до збору сіна. Напередодні свята прибирали будинки, а в сам Петрів день не працювали.
Особливо шанується це свято у рибалок, адже святий Петро походить з рибальської сім'ї. Рибалки моляться апостолу і просять послати хороший улов. Часто свято зустрічають за риболовлею. Віруючі в цей день можуть відвідати храм і попросити в апостолів здоров'я для рідних.
Що не можна робити в День Петра і Павла
• У цей день заборонена важка фізична праця. Роботу в саду і городі краще відкласти.
• Не можна лихословити, лаятися, сумувати 12 липня.
• У День Петра і Павла не слід укладати шлюб.
• Шити, в'язати, вишивати і займатися рукоділлям в цей день не можна.
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Цього дня у світі святкують Всесвітній день фотографа та Всесвітній день бортпровідника.
Сьогодні відзначають день народження журналіст Світлана Кирилова, уродженець Луцька, український письменник Павло Коробчук та директор Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, заслужений працівник культури України Василь Панасюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Петрів, Павлів та Андріїв. Бажаємо усім міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у праці.
Традиції святкування Петрового дня
Цей день називають Петровим розговінням, оскільки 12 липня закінчується Петрів піст. Традиційно в цей день влаштовували гулянки, хороводи, ярмарки. Селяни готувалися до збору сіна. Напередодні свята прибирали будинки, а в сам Петрів день не працювали.
Особливо шанується це свято у рибалок, адже святий Петро походить з рибальської сім'ї. Рибалки моляться апостолу і просять послати хороший улов. Часто свято зустрічають за риболовлею. Віруючі в цей день можуть відвідати храм і попросити в апостолів здоров'я для рідних.
Що не можна робити в День Петра і Павла
• У цей день заборонена важка фізична праця. Роботу в саду і городі краще відкласти.
• Не можна лихословити, лаятися, сумувати 12 липня.
• У День Петра і Павла не слід укладати шлюб.
• Шити, в'язати, вишивати і займатися рукоділлям в цей день не можна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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