12 липня на Волині: гортаючи календар

12 липня православна церква вшановує пам 'ять святих Петра і Павла. Дата вважається однією з найбільш значущих у православному календарі. Торжество також називається «‎Петрів день»‎, «‎Петрівка»‎, «‎Рибний день». Петро і Павло - перші апостоли в християнстві.Цього дня у світі святкують Всесвітній день фотографа та Всесвітній день бортпровідника.Сьогодні відзначають день народження журналістуродженець Луцька, український письменникта директор Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, заслужений працівник культури УкраїниВітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Петрів, Павлів та Андріїв. Бажаємо усім міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у праці.Цей день називають Петровим розговінням, оскільки 12 липня закінчується Петрів піст. Традиційно в цей день влаштовували гулянки, хороводи, ярмарки. Селяни готувалися до збору сіна. Напередодні свята прибирали будинки, а в сам Петрів день не працювали.Особливо шанується це свято у рибалок, адже святий Петро походить з рибальської сім'ї. Рибалки моляться апостолу і просять послати хороший улов. Часто свято зустрічають за риболовлею. Віруючі в цей день можуть відвідати храм і попросити в апостолів здоров'я для рідних.• У цей день заборонена важка фізична праця. Роботу в саду і городі краще відкласти.• Не можна лихословити, лаятися, сумувати 12 липня.• У День Петра і Павла не слід укладати шлюб.• Шити, в'язати, вишивати і займатися рукоділлям в цей день не можна.