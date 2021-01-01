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Волинські нацгвардійці запрошують на концерт

Волинські нацгвардійці запрошують на концерт
Військовослужбовців, усіх лучан та гостей міста запрошують на концерт Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України, приурочений до 30-ї річниці незалежності України.

Про це інформують на фейсбук-сторінці «Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк».

У програмі: твори народних та заслужених артистів, артистів балету.

Дійство відбудеться 13 липня о 17:00 годині у Палаці культури міста Луцька.

Вхід вільний.

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Теги: концерт Національна гвардія Луцьк
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