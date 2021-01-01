Волинські нацгвардійці запрошують на концерт
Сьогодні, 08:28
Військовослужбовців, усіх лучан та гостей міста запрошують на концерт Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України, приурочений до 30-ї річниці незалежності України.
Про це інформують на фейсбук-сторінці «Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк».
У програмі: твори народних та заслужених артистів, артистів балету.
Дійство відбудеться 13 липня о 17:00 годині у Палаці культури міста Луцька.
Вхід вільний.
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Про це інформують на фейсбук-сторінці «Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк».
У програмі: твори народних та заслужених артистів, артистів балету.
Дійство відбудеться 13 липня о 17:00 годині у Палаці культури міста Луцька.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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