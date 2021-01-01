Волинські нацгвардійці запрошують на концерт





Про це інформують на



У програмі: твори народних та заслужених артистів, артистів балету.



Дійство відбудеться 13 липня о 17:00 годині у Палаці культури міста Луцька.



Вхід вільний.



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