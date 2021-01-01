Волинянин вирощує чудосад екзотичних фруктів і пропагує пермакультуру. ВІДЕО

Дмитро Долгальов поруч із яблуками та грушами у власному саду вирощує екзотичні фрукти. Чоловік живе неподалік Луцька, садівництвом займається 12 років. Для



Чоловік захопився садівництвом в дитинстві, читав багато книг про це. Каже: нині на площі 80 на 80 квадратних метрів вирощує змішані посадки дерев і кущів, квітів і городніх культур.



Особливість саду полягає у пермакультурному типі. Тут немає чітких, прямих ліній у які посаджені фруктові дерева. Грядки закручуються у спіралі, овочі ростуть впереміш з квітами, не кошена трава, бур'яни перетворюються в рослини, які захищають фруктові дерева.



Дмитро Долгальов каже, що більшість волинських аграріїв використовують монокультурний метод, тобто, якщо яблуневий сад - то лише яблуні. Таке садівництво вимагає боротьби з комахами, хворобами, використовувати хімічні добрива. У його ж саду багатий біоценоз, тут ростуть рослини збираються ягоди, росте деревина на будівництво, без боротьби з природою і зайвих зусиль, - розповідає садівник.



Основа пермакультури, розповідає садівник, грамотне поєднання рослин, які б доповнювали одна одну та відмова від хімічної обробки. Саджанці, каже, купує, або ж дарують друзі. Скільки видів рослин вирощує не рахував. Але є тут: ірга, шовковиця, жимолость, порічка, смородина, полуниця, суниця, малина та ожина.



Допомагають чоловіку у садівництві батьки та сестра. Перші ягоди починають збирати на початку травня, завершують сезон в середині грудня, - розповідає Дмитро Долгальов. Цього року через холодну весну, не буде врожаю на абрикосах і персиках, зате морозостійкі ківі рясно обсипані плодами, - каже садівник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинпоруч із яблуками та грушами у власному саду вирощує екзотичні фрукти. Чоловік живе неподалік Луцька, садівництвом займається 12 років. Для Суспільного садівник розповів, що обрав пермакультурний тип садівництва, бо хоче вирощувати рослини без шкоди для довкілля.Чоловік захопився садівництвом в дитинстві, читав багато книг про це. Каже: нині на площі 80 на 80 квадратних метрів вирощує змішані посадки дерев і кущів, квітів і городніх культур.Особливість саду полягає у пермакультурному типі. Тут немає чітких, прямих ліній у які посаджені фруктові дерева. Грядки закручуються у спіралі, овочі ростуть впереміш з квітами, не кошена трава, бур'яни перетворюються в рослини, які захищають фруктові дерева.Дмитро Долгальов каже, що більшість волинських аграріїв використовують монокультурний метод, тобто, якщо яблуневий сад - то лише яблуні. Таке садівництво вимагає боротьби з комахами, хворобами, використовувати хімічні добрива. У його ж саду багатий біоценоз, тут ростуть рослини збираються ягоди, росте деревина на будівництво, без боротьби з природою і зайвих зусиль, - розповідає садівник.Основа пермакультури, розповідає садівник, грамотне поєднання рослин, які б доповнювали одна одну та відмова від хімічної обробки. Саджанці, каже, купує, або ж дарують друзі. Скільки видів рослин вирощує не рахував. Але є тут: ірга, шовковиця, жимолость, порічка, смородина, полуниця, суниця, малина та ожина.Допомагають чоловіку у садівництві батьки та сестра. Перші ягоди починають збирати на початку травня, завершують сезон в середині грудня, - розповідає Дмитро Долгальов. Цього року через холодну весну, не буде врожаю на абрикосах і персиках, зате морозостійкі ківі рясно обсипані плодами, - каже садівник.

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