Солодкі та соковиті: як обрати персики - поради віж шеф-кухаря

Одними з найсоковитіших літніх фруктів вважаються персики. Однак, так само, як і усі інші продукти, їх треба вміти вибирати. "Дивогляд" повідомляє, що порадами щодо цього на своїй сторінці в Instagram поділився український шеф-кухарПерш за все, чоловік рекомендує звернути увагу на аромат продукту. Понюхавши його, ви одразу зрозумієте, варто його брати чи ні. Чим більш насиченим буде аромат фрукту, тим він солодший.Також важливим є й колір персиків. Жовто-червона шкірка означає, що фрукт є стиглим і, ймовірно, солодким. Придивіться ще й до м'якоті. "Біла" зазвичай є більш соковитою та солодшою за "рожеву".Також про персик може розповісти його кісточка. Якщо вона має тріщини, або певні пошкодження, то це свідчить про те, що під час вирощування продукт оброблявся хімічною речовиною. Такі плоди варто мити ретельніше.