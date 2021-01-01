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Як ЖК «Амстердам» змінився з початку літа? ВІДЕО

Як ЖК «Амстердам» змінився з початку літа? ВІДЕО
У літню пору роботи на будівельних майданчиках тривають особливо інтенсивно. Будівельна компанія «Інвестор» підготувала відеозвіт із ЖК «Амстердам» (с. Струмівка), щоб показати, якими швидкими темпами триває його будівництво.

Із початку літа в першому під'їзді звели весь 1-ій поверх і почали облаштування плити перекриття над ним. У другому під’їзді звели каркас для 2-го і 3-го поверхів та активно мурують стіни всередині. У третьому під’їзді вже виріс 2-ий поверх, почали його перекриття. Крім того, викопали котловини і триває підготовка до облаштування палевих фундаментів для 4 та 5 під’їздів.



Цікаво дізнатися більше про ЖК «Амстердам»? Переходьте за посиланням і дивіться персональний відеоблог директора Будівельної компанії «Інвестор» Андрія Разумовського, де він детально розповів про те, чим цей житловий комплекс відрізняється від усіх, що до цього часу були збудовані на Волині.

Нагадаємо, що вже розпочали продаж квартир у 4-під’їзді ЖК «Амстердам». Зараз тут можна придбати 1-спальну квартиру площею 42 м2 за зниженою ціною. Її загальна вартість становить 28 000 $. А також можливе розтермінування платежів на 24 місяці з першим внесок 30% або 50%. Детальніше читайте за посиланням.

У 3 під’їзді продовжує діяти спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири площею 66 або 73 м2 . Теж знижена ціна за умови першого внеску 50% або 100% оплати.
Як ЖК «Амстердам» змінився з початку літа? ВІДЕО


Ще одна важлива новина, яка стосується цього житлового компексу: ЖК «Амстердам» отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору. Участь власними коштами - від 20%. Деталі дізнавайтесь за посиланням або у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор».

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
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Теги: Інвестор
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