Італія – переможець Євро-2020





Фінал Євро-2020 відбувся в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Загалом збірна Англії з семи матчів чемпіонату, шість провела саме тут. Про це пише



Англійці відкрили рахунок вже в дебюті зустрічі. На 1 хвилині та 57 хвилині влучним ударом відзначився Шоу. Це найшвидший гол у фіналі чемпіонатів Європи.



Італійцям вдалося зрівняти рахунок аж у другому таймі. На 67-й хвилині Бонуччі таки відправив його у ворота.



Зважаючи, що основний час закінчився внічию, то на команди очікував овертайм. Англійці не зуміли забити три останні удари – не забили Рашфорд, Санчо та Сака. Доннарумма відбив два з них. Італійці ж не забили лише двічі.



Італія стала чемпіоном Європи. Вперше з 1968 року. Англія і далі без трофея.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Визначився переможець чемпіонату Європи з футболу 2020. У фіналі між збірними Англії та Італії перемогу здобула збірна Італії.Фінал Євро-2020 відбувся в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Загалом збірна Англії з семи матчів чемпіонату, шість провела саме тут. Про це пише sport.24 Англійці відкрили рахунок вже в дебюті зустрічі. На 1 хвилині та 57 хвилині влучним ударом відзначився Шоу. Це найшвидший гол у фіналі чемпіонатів Європи.Італійцям вдалося зрівняти рахунок аж у другому таймі. На 67-й хвилинітаки відправив його у ворота.Зважаючи, що основний час закінчився внічию, то на команди очікував овертайм. Англійці не зуміли забити три останні удари – не забиливідбив два з них. Італійці ж не забили лише двічі.Італія стала чемпіоном Європи. Вперше з 1968 року. Англія і далі без трофея.

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