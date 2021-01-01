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Італія – переможець Євро-2020

Італія – переможець Євро-2020
Визначився переможець чемпіонату Європи з футболу 2020. У фіналі між збірними Англії та Італії перемогу здобула збірна Італії.

Фінал Євро-2020 відбувся в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Загалом збірна Англії з семи матчів чемпіонату, шість провела саме тут. Про це пише sport.24

Англійці відкрили рахунок вже в дебюті зустрічі. На 1 хвилині та 57 хвилині влучним ударом відзначився Шоу. Це найшвидший гол у фіналі чемпіонатів Європи.

Італійцям вдалося зрівняти рахунок аж у другому таймі. На 67-й хвилині Бонуччі таки відправив його у ворота.

Зважаючи, що основний час закінчився внічию, то на команди очікував овертайм. Англійці не зуміли забити три останні удари – не забили Рашфорд, Санчо та Сака. Доннарумма відбив два з них. Італійці ж не забили лише двічі.

Італія стала чемпіоном Європи. Вперше з 1968 року. Англія і далі без трофея.



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