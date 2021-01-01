Італія – переможець Євро-2020
Сьогодні, 00:59
Визначився переможець чемпіонату Європи з футболу 2020. У фіналі між збірними Англії та Італії перемогу здобула збірна Італії.
Фінал Євро-2020 відбувся в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Загалом збірна Англії з семи матчів чемпіонату, шість провела саме тут. Про це пише sport.24
Англійці відкрили рахунок вже в дебюті зустрічі. На 1 хвилині та 57 хвилині влучним ударом відзначився Шоу. Це найшвидший гол у фіналі чемпіонатів Європи.
Італійцям вдалося зрівняти рахунок аж у другому таймі. На 67-й хвилині Бонуччі таки відправив його у ворота.
Зважаючи, що основний час закінчився внічию, то на команди очікував овертайм. Англійці не зуміли забити три останні удари – не забили Рашфорд, Санчо та Сака. Доннарумма відбив два з них. Італійці ж не забили лише двічі.
Італія стала чемпіоном Європи. Вперше з 1968 року. Англія і далі без трофея.
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Фінал Євро-2020 відбувся в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Загалом збірна Англії з семи матчів чемпіонату, шість провела саме тут. Про це пише sport.24
Англійці відкрили рахунок вже в дебюті зустрічі. На 1 хвилині та 57 хвилині влучним ударом відзначився Шоу. Це найшвидший гол у фіналі чемпіонатів Європи.
Італійцям вдалося зрівняти рахунок аж у другому таймі. На 67-й хвилині Бонуччі таки відправив його у ворота.
Зважаючи, що основний час закінчився внічию, то на команди очікував овертайм. Англійці не зуміли забити три останні удари – не забили Рашфорд, Санчо та Сака. Доннарумма відбив два з них. Італійці ж не забили лише двічі.
Італія стала чемпіоном Європи. Вперше з 1968 року. Англія і далі без трофея.
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