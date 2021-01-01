Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу, на Волині – лише 1 новий випадок
Сьогодні, 08:54
За добу 11 липня 2021 року в Україні зафіксували 174 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 16, медпрацівників – 1).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 12 липня.
З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 266 осіб;
летальних випадків – 7;
одужало – 236 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 9 606 осіб,
методом ІФА – 1 714 осіб,
експрес-тестами – 5 365 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 241 217 осіб;
одужало – 2 177 529 осіб;
летальних випадків – 52 604;
проведено ПЛР-тестувань – 11 042 753.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 63 випадки;
Вінницька область – 7 випадків;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 24 випадки;
Донецька область – 1 випадок;
Житомирська область – 5 випадків;
Запорізька область – 3 випадки;
Київська область – 13 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 4 випадки;
Миколаївська область – 7 випадків;
Одеська область – 10 випадків;
Полтавська область – 1 випадок;
Рівненська область – 1 випадок;
Сумська область – 5 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 9 випадків;
Херсонська область – 4 випадки;
Хмельницька область – 2 випадки;
Черкаська область – 3 випадки;
Чернівецька область – 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.
В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 12 липня.
З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 266 осіб;
летальних випадків – 7;
одужало – 236 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 9 606 осіб,
методом ІФА – 1 714 осіб,
експрес-тестами – 5 365 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 241 217 осіб;
одужало – 2 177 529 осіб;
летальних випадків – 52 604;
проведено ПЛР-тестувань – 11 042 753.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 63 випадки;
Вінницька область – 7 випадків;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 24 випадки;
Донецька область – 1 випадок;
Житомирська область – 5 випадків;
Запорізька область – 3 випадки;
Київська область – 13 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 4 випадки;
Миколаївська область – 7 випадків;
Одеська область – 10 випадків;
Полтавська область – 1 випадок;
Рівненська область – 1 випадок;
Сумська область – 5 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 9 випадків;
Херсонська область – 4 випадки;
Хмельницька область – 2 випадки;
Черкаська область – 3 випадки;
Чернівецька область – 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.
В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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