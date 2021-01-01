Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу, на Волині – лише 1 новий випадок

За добу 11 липня 2021 року в Україні зафіксували 174 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 16, медпрацівників – 1).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 12 липня.З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.Також за минулу добу:госпіталізували – 266 осіб;летальних випадків – 7;одужало – 236 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 9 606 осіб,методом ІФА – 1 714 осіб,експрес-тестами – 5 365 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 241 217 осіб;одужало – 2 177 529 осіб;летальних випадків – 52 604;проведено ПЛР-тестувань – 11 042 753.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 63 випадки;Вінницька область – 7 випадків;Волинська область – 1 випадок;Дніпропетровська область – 24 випадки;Донецька область – 1 випадок;Житомирська область – 5 випадків;Запорізька область – 3 випадки;Київська область – 13 випадків;Кіровоградська область – 2 випадки;Луганська область – 1 випадок;Львівська область – 4 випадки;Миколаївська область – 7 випадків;Одеська область – 10 випадків;Полтавська область – 1 випадок;Рівненська область – 1 випадок;Сумська область – 5 випадків;Тернопільська область – 6 випадків;Харківська область – 9 випадків;Херсонська область – 4 випадки;Хмельницька область – 2 випадки;Черкаська область – 3 випадки;Чернівецька область – 2 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.