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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу, на Волині – лише 1 новий випадок

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу, на Волині – лише 1 новий випадок
За добу 11 липня 2021 року в Україні зафіксували 174 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 16, медпрацівників – 1).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 12 липня.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 266 осіб;
летальних випадків – 7;
одужало – 236 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 606 осіб,
методом ІФА – 1 714 осіб,
експрес-тестами – 5 365 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 241 217 осіб;
одужало – 2 177 529 осіб;
летальних випадків – 52 604;
проведено ПЛР-тестувань – 11 042 753.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 63 випадки;
Вінницька область – 7 випадків;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 24 випадки;
Донецька область – 1 випадок;
Житомирська область – 5 випадків;
Запорізька область – 3 випадки;
Київська область – 13 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 4 випадки;
Миколаївська область – 7 випадків;
Одеська область – 10 випадків;
Полтавська область – 1 випадок;
Рівненська область – 1 випадок;
Сумська область – 5 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 9 випадків;
Херсонська область – 4 випадки;
Хмельницька область – 2 випадки;
Черкаська область – 3 випадки;
Чернівецька область – 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.

В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.


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Теги: коронавірус, статистика
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