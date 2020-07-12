12 липня українці святкують Петра й Павла: що не можна робити в цей день





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Сьогодні - День бортпровідника. Цій професії вже понад 80 років. Вважається, що вона виникла в Німеччині в 1928 році, коли на борт літака стали брати спеціального людини, в чиї обов'язки входило забезпечення сервісу під час польоту, — стюарда. Перш цим займався другий пілот літака, що було ризиковано з точки зору безпеки польоту. Головний обов'язок сучасного бортпровідника — забезпечувати безпеку пасажирів під час польоту. Крім того, стюарди і стюардеси роблять усе, щоб пасажири відчували себе комфортно.



Релігійне свято



Щорічно 12 липня українці святкують Петра й Павла. Це одне з найважливіших християнських свят року. Святом закінчується Петрів піст, а також розпочинається підготовка до осені. У язичницькі часи з цього дня починалися жнива — сезон важкої роботи в полях та городах, а, згодом, збір урожаю. Також, починали готуватися до осені, збирати запаси, готувати комори та погреби для продуктів. У цей день вартували сонце: зустрічали світанок, бо це, мовляв, принесе добру вдачу.



Для християн це день вшанування двох найбільш значущих апостолів: Петра й Павла. Саме 12 липня їх, за сповідування та пропагування християнської віри, стратили. Саме в знак пам’яті про їх жертовність — святу передує Петрів піст.



Після посту ж — можна починати їсти молочні страви. Саме тому господині до 12 липня готували сирні бабки та вареники із сиром, у вершковому маслі та сметані.



Сьогодні іменини святкують власники імен: Павло, Петро, Андрій, а також Фелікс



Прикмети



Якщо на Петра один дощ — урожай буде непоганий, два — добрий, а три — багатий.

Петрівки холодні — рік голодний.

Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз; Петрівка минає — половини літа немає.

Хто в ніч на Петра й Павла не спатиме, той щасливим і здоровим весь рік буде.

Якщо зозуля замовкає за тиждень до Петрового дня — зима буде ранньою, якщо куватиме після 12 липня — зима буде пізньою.

Петро й Павло день збавили — так у народі примітили. З 12 липня починається помітне зменшення світлового дня. З Петра день убуває, а спека прибуває. З Петра й Павла вже починають падати листя. Про це є і прикмета: Прийде Петрок — зірве листок.



Що не можна робити



В один з найбільших християнських свят Петра і Павла у 2021 році не рекомендують думати про погане, сваритися і лихословити. Краще провести час у колі сім'ї, наповнитися позитивними емоціями й пробачити старі образи.

Роботу в домі (в'язання, шиття, прибирання), в саду та городі необхідно відкласти.

Також вважають, що на Петра і Павла не можна купатися у водоймах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 12 липня, відзначають Всесвітній день бортпровідника, у вірян - свято на честь святих апостолів Петра і Павла.Про це пише УНН Сьогодні - День бортпровідника. Цій професії вже понад 80 років. Вважається, що вона виникла в Німеччині в 1928 році, коли на борт літака стали брати спеціального людини, в чиї обов'язки входило забезпечення сервісу під час польоту, — стюарда. Перш цим займався другий пілот літака, що було ризиковано з точки зору безпеки польоту. Головний обов'язок сучасного бортпровідника — забезпечувати безпеку пасажирів під час польоту. Крім того, стюарди і стюардеси роблять усе, щоб пасажири відчували себе комфортно.Щорічно 12 липня українці святкують Петра й Павла. Це одне з найважливіших християнських свят року. Святом закінчується Петрів піст, а також розпочинається підготовка до осені. У язичницькі часи з цього дня починалися жнива — сезон важкої роботи в полях та городах, а, згодом, збір урожаю. Також, починали готуватися до осені, збирати запаси, готувати комори та погреби для продуктів. У цей день вартували сонце: зустрічали світанок, бо це, мовляв, принесе добру вдачу.Для християн це день вшанування двох найбільш значущих апостолів: Петра й Павла. Саме 12 липня їх, за сповідування та пропагування християнської віри, стратили. Саме в знак пам’яті про їх жертовність — святу передує Петрів піст.Після посту ж — можна починати їсти молочні страви. Саме тому господині до 12 липня готували сирні бабки та вареники із сиром, у вершковому маслі та сметані.Сьогодні іменини святкують власники імен: Павло, Петро, Андрій, а також ФеліксЯкщо на Петра один дощ — урожай буде непоганий, два — добрий, а три — багатий.Петрівки холодні — рік голодний.Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз; Петрівка минає — половини літа немає.Хто в ніч на Петра й Павла не спатиме, той щасливим і здоровим весь рік буде.Якщо зозуля замовкає за тиждень до Петрового дня — зима буде ранньою, якщо куватиме після 12 липня — зима буде пізньою.Петро й Павло день збавили — так у народі примітили. З 12 липня починається помітне зменшення світлового дня. З Петра день убуває, а спека прибуває. З Петра й Павла вже починають падати листя. Про це є і прикмета: Прийде Петрок — зірве листок.В один з найбільших християнських свят Петра і Павла у 2021 році не рекомендують думати про погане, сваритися і лихословити. Краще провести час у колі сім'ї, наповнитися позитивними емоціями й пробачити старі образи.Роботу в домі (в'язання, шиття, прибирання), в саду та городі необхідно відкласти.Також вважають, що на Петра і Павла не можна купатися у водоймах.

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