Луцькі активісти зібрали кошти на будівництво майданчика для дітей з ДЦП

Активісти спільноти “Луцьк неадекватний”

Підгайцівські депутати Микола Господарик і В’ячеслав Разумовський приєдналися до ініціативи спільноти “Луцьк неадекватний”

Активісти фейсбук-спільноти “Луцьк неадекватний” зібрали близько 50 тисяч гривень для допомоги Центру іпотерапії, що у с. Вишнів Підгайцівської громади. Частину коштів отримали завдяки аукціону “Кава з неадекватом”, де лотами були зустрічі із учасниками цієї спільноти.Зароблені гроші пішли на спорудження ігрового майданчика на території Центру іпотерапії. 11 липня з нагоди його відкриття для дітей влаштували свято з аніматорами, розвагами та майстер-класами.Спільноту “Луцьк неадекватний” чотири роки тому організував лучанин. Група задумувалась як звичайний інтернет-майданчик для відпочинку і розваг, проте з часом учасники почали спільно займатись благодійністю.“Захворів один із учасників групи і для лікування потрібна була велика сума. На той час нас було більше 4 тисяч, і майже всі ці люди знають одне одного в реальному житті. Тому на оголошення про допомогу відгукнулися легко і буквально за добу “Луцьк неадекватний” зібрав 12 тисяч гривень! Тоді ми зрозуміли, що можемо не тільки разом весело спілкуватися, а й робити гарні справи. Так з’явилася ідея допомагати Центру іпотерапії в селі Вишнів”, - розповів Ігор Шевчук.До своєї ініціативи учасники “Луцька неадекватного” залучили депутатів місцевої Підгайцівської громади“Центр іпотерапії у Вишневі кілька років тому облаштували своїми силами батьки особливих дітей з проблемами опорно-рухового апарату, ДЦП. Зараз це дуже потужна організація, яка надає допомогу десяткам дітей. Весною під час Дня депутата ми відвідували цей Центр іпотерапії і обговорювали, як можна їх підтримати. Як варіант, думали про те, щоб працівникам Центру виплачувати зарплату із бюджету. Якщо на території нашої громади є такий важливий заклад, то ми не можемо залишатися в стороні”, - коментує В’ячеслав Разумовський.За час співпраці з Центром іпотерапії, учасники “Луцька неадекватного” долучилися до благоустрою території, облаштували клумби, а після благодійного аукціону “Кава з неадекватом” - встановили дитячий майданчик та придбали меблі в переодягальню.