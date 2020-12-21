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На ремонт площі перед РАЦСом передбачають витратити понад 23 мільйони

На ремонт площі перед РАЦСом передбачають витратити понад 23 мільйони
У Луцьку відремонтують площу перед Палацом урочистих подій.

Відповідний тендер оголосили через платформу ProZorro.

Нагадаємо, раніше міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що на площі буде зона для проведення масових заходів, відпочинкова зона-сквер, додаткові місця для паркування тощо.

Передбачили на площі Героїв Майдану провести озеленення: висадити дерева та кущі, облаштувати газони.

Роботи повинні завершити до кінця року. Очікувана вартість закупівлі - 23 800 000 гривень. Джерело фінансування - державний та місцевий бюджети.

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Теги: площа, РАЦС, Луцьк
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