Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 12 липня
Сьогодні, 09:34
Курс долара у Луцьку станом на 12 липня 2021 року такий: купівля – 27.15, а продаж – 27.25.
Євро при купівлі становить – 32.16, продажу – 32.30.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.05, продаж – 7.10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 32.16, продажу – 32.30.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.05, продаж – 7.10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чим особливий ЖК «DREAM TOWN»*
Сьогодні, 09:45
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:43
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 12 липня
Сьогодні, 09:34